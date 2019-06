Locktime Software heeft versie 4.0.49.0 van NetLimiter uitgebracht. Met dit programma kan al het in- en uitgaande netwerk- en internetverkeer in de gaten worden gehouden. Daarnaast kan ook per applicatie worden aangegeven of het met het Internet verbonden mag worden, de maximaal te gebruiken bandbreedte en kan er ook een quotum worden gezet. Een standaard licentie kost twintig dollar, de pro versie kost tien dollar meer. Hieronder zijn de veranderingen en verbeteringen te vinden die in de afgelopen paar versies zijn aangebracht.

NetLimiter 4.0.49.0 New features Customizable highlighters in Activity (go to Tools -> Options... -> Client -> Activity to customize the view).

to customize the view). Grayed out limit value in Activity when limit disabled.

Info bar made smaller in Connection History.

Added 'disabled' visual state to all list views.

Now allowed to copy multiple rows in Connection History.

Added new language - Persian (Farsi). Bug fixes Crash in client during filter update. NetLimiter 4.0.48.0 Bug fixes Client crash while deleting networks.

Client crash while initializing rules.

Client module hanging in memory after it is closed.

Bad url encoding in Exception window with callstack.

Filters for IP proto created from Ask window had wrong name (without protocol number).

Application is link in filter's Info view was not working.

link in filter's Info view was not working. Crash in Connection History during data processing. NetLimiter 4.0.47.0 New features Filtering and search capability added to views.

More expressive styling of Activity view.

Improved Blocker module styling. Bug fixes Constantly disabled Repair button in Stats Manager fixed.

button in Stats Manager fixed. NetLimiter settings were sometimes not saved, caused by XML serialization failure.

Filters for IP protocol created from Ask window had wrong name. NetLimiter 4.0.46.0 Bugs fixed fixed crashing Client on start. (with exception: System.ArgumentNullException: Value cannot be null. Parameter name: path1) NetLimiter 4.0.45.0 New features Added Open folder context command for apps and packages.

context command for apps and packages. Added shortcuts to RuleList from InfoView: Enter & Delete.

Store packages info is now being updated on system start (to reflect possible changes).

info is now being updated on system start (to reflect possible changes). Added three new translations: Italian, Dutch and Traditional Chinese. Bug fixes minor problems fixed