Versie 1.4.5 van foobar2000 is in ontwikkeling en inmiddels is de tweede bètarelease uitgekomen. Deze populaire, lichte muziekspeler kan onder andere overweg met mp3, aac, ogg vorbis, flac, wav en wma, en beschikt over ondersteuning voor Replay Gain. Verder kan de speler verschillende formaten converteren, heeft het programma uitgebreide mogelijkheden om de tags aan te passen en kan de interface geheel naar eigen hand gezet worden. Daarnaast is het mogelijk om de functionaliteit met behulp van plug-ins uit te breiden. De changelog voor versie 1.4.5 ziet er vooralsnog als volgt uit:

Changes in version 1.4.5: Workaround for WMA tag editing failing on long file paths.

Converter: Prefer user specified converter paths over %PATH%.

Fixed Resampler DSP crashing on very old PCs due to a VS2017 compiler bug.

Various obscure crash bugs have been addressed (Converter, ReplayGain Scanner, Default UI).

MS Store: Fixed .FTH file type association; made MS Store mode reported to console on startup.

Fixed crashing when exiting foobar2000 while playing an internet radio stream (beta 2).