Ubiquiti heeft voor zijn routers uit het AmpliFi High Density WiFi System nieuwe firmware uitgebracht met 3.0.0 als versienummer. Dit is een wifisysteem dat werkt met één router en eventueel een of meer satellieten waarmee het een meshwifisysteem vormt. Het systeem is gericht op een makkelijke installatie van een volledig dekkend wifinetwerk thuis, zonder dat daarvoor diepgaande netwerkkennis nodig is. De router is voorzien van een klein touchscreen en kan tot in de details ingesteld worden via een app op iOS en Android. De lijst met veranderingen van deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in version 3.0.0: Guest Network in bridge mode

Friend Network *

Option to bypass internet pause for a single device *

Wi-Fi protected setup using mobile app *

Added DHCP Option 61 (Client ID) support *

Support for TR-069

Guest devices are now accessible via LAN

Added AmpliFi Instant and Gamer's edition support for Teleport

Security updates and stability improvements

Performance enhancements

Minor bug fixes