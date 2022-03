Ubiquiti heeft voor zijn routers uit het AmpliFi High Density WiFi System kort geleden nieuwe firmware uitgebracht. Dit is een wifisysteem dat werkt met één router en eventueel een of meer satellieten, waarmee het een meshwifisysteem vormt. Het systeem is gericht op een makkelijke installatie van een volledig dekkend wifinetwerk thuis, zonder dat daarvoor diepgaande netwerkkennis nodig is. De router is voorzien van een klein touchscreen en kan tot in de details ingesteld worden via een iOS- of Android-app. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Changes in version 3.4.2: Stability fixes

WiFi improvements

Ethernet improvements

Security fixes (CVE-2020-12762)

Improved support info and internal diagnostics

Other minor fixes