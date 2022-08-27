Firmware-update: Ubiquiti AmpliFi 3.7.1

Ubiquiti logo (75 pix) Ubiquiti heeft voor zijn routers uit het AmpliFi High Density WiFi System kort geleden nieuwe firmware uitgebracht. Dit is een wifisysteem dat werkt met één router en eventueel een of meer satellieten, waarmee het een meshwifisysteem vormt. Het systeem is gericht op een makkelijke installatie van een volledig dekkend wifinetwerk thuis, zonder dat daarvoor diepgaande netwerkkennis nodig is. De router is voorzien van een klein touchscreen en kan tot in de details ingesteld worden via een iOS- of Android-app. Nieuw in deze uitgave is onder meer de mogelijkheid om een apart IoT-netwerk op te zetten.

Overview

Introducing an isolated AmpliFi IoT network. Devices on your IoT network will only be able to communicate with online devices that are also connected to it. To take full advantage of the isolated IoT network feature, simply move all of your IoT and smart home bridge devices to this network.

Improvements
  • Security update (CVE-2018-25032)
  • Introducing an isolated AmpliFi IoT network feature. ** Find out more.
  • Minor improvements and fixes.

** Requires the latest mobile app.

Amplifi High Density

Versienummer 3.7.1
Releasestatus Final
Website Ubiquiti
Download https://help.amplifi.com/hc/en-us
Licentietype Freeware

Door Bart van Klaveren

Downloads en Best Buy Guide

Feedback • 27-08-2022 21:05
21 • submitter: Romeboarder

27-08-2022 • 21:05

21

Submitter: Romeboarder

Bron: Ubiquiti

Update-historie

09-'23 Ubiquiti AmpliFi 4.0.2 17
02-'23 Ubiquiti AmpliFi 4.0.0 10
08-'22 Ubiquiti AmpliFi 3.7.1 21
10-'21 Ubiquiti AmpliFi 3.6.2 9
09-'21 Ubiquiti AmpliFi 3.6.1 4
06-'21 Ubiquiti AmpliFi 3.6.0 36
02-'21 Ubiquiti AmpliFi 3.4.4 3
10-'20 Ubiquiti AmpliFi 3.4.3 35
08-'20 Ubiquiti AmpliFi 3.4.2 4
06-'20 Ubiquiti AmpliFi 3.4.1 15
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Reacties (21)

-Moderatie-faq
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Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod 27 augustus 2022 21:08
CVE-2018-25032 heeft een CVSS base score van 7.5 High. Ik zou niet te lang wachten met updaten.
MPAnnihilator @Bor28 augustus 2022 11:12
Van waar haal jij die 7.5 ?

https://www.cvedetails.co...php?cve_id=CVE-2018-25032
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @MPAnnihilator28 augustus 2022 11:49
NiST

NIST: NVD
Base Score: 7.5 HIGH
Vector: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H

[Reactie gewijzigd door Bor op 23 juli 2024 09:21]

MPAnnihilator @Bor28 augustus 2022 13:55
raar dat ze het toen zo hoog scoorden bij de nvd, bedankt voor de link.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @MPAnnihilator28 augustus 2022 14:11
CVE Details is wat onduidelijk rond welke versie CVSS wordt bedoeld. De 7.5 is de CVSS 3.0 score. Op basis van de verouderde 2.0 kom je lager uit.
lenwar @MPAnnihilator28 augustus 2022 20:59
Bij de NiST staat het er ook bij:
MODIFIED
This vulnerability has been modified since it was last analyzed by the NVD. It is awaiting reanalysis which may result in further changes to the information provided.
joldemans 28 augustus 2022 08:33
Dat losse iot netwerk is wel interessant. Ik heb voor enkele apparaten (chinese robot stofzuiger oa) in huis nu een los netwerk gemaakt. Dat dit nu ingebouwd is, is wel handig.
MarioMark1541 @joldemans28 augustus 2022 19:40
Wat voor apparaten sluit ie dan aan op dat iot WiFi signaal ? Smarthome apparaten ??
joldemans @MarioMark154128 augustus 2022 20:04
Dat kun je zelf aangeven
zie: https://help.amplifi.com/hc/en-us/articles/8296383333143
  • Launch the AmpliFi app.
  • Select your router.
  • Select Wireless settings.
  • Scroll down to the IOT NETWORK section and enable the toggle. This will create an additional SSID.
  • Move the devices you wish to separate from the main network to this SSID.

[Reactie gewijzigd door joldemans op 23 juli 2024 09:21]

Vaenir @joldemans28 augustus 2022 11:47
Ik heb het ook mega omslachtig afgevangen met een oude Apple router die ik in een eigen vlan heb gezet in mijn USG. Fijn dat ik dit nu kan weghalen.

Ik had het mezelf makkelijker kunnen maken door al mijn Amplifi spul te vervangen voor Unifi hardware. Maar het doet al jaren trouw z’n werk en de router als klokje op mijn tv meubel vind ik nog steeds een aanwinst. O+
MarioMark1541 28 augustus 2022 16:52
Wat voor apparaten sluit ie dan aan op dat iot WiFi signaal ? Smarthome apparaten ??
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @MarioMark154128 augustus 2022 20:18
Apparaten welke jij aan het netwerk toekent. Het is bedoelt voor IOT / smarthome / sensoren etc.
MarioMark1541 @Bor29 augustus 2022 10:12
Dus ik heb in huis bijvoorbeeld Tuya apparatuur hue homey slide enzovoort dat zou je dan daarop toe kunnen voegen ?
F-I-X @MarioMark154129 augustus 2022 14:49
Voornamelijk de gateways voor Z-wave en Zigbee.
En sommige huishoudapparaten zijn groot genoeg voor een WIFI module ipv Z-wave of Zigbee,
MarioMark1541 @F-I-X29 augustus 2022 14:57
Ik heb hier enkel een homey en 2 hue hubs maar dat is dan niet nodig zeg jij
F-I-X @MarioMark154129 augustus 2022 17:16
In zie de Hue hubs ook wel als gateway.
Homey als controler ook.. de Homey krijgt anders de andere IOT apparaten niet te zien.

Dat zeggende ben ik ook niet de expert erin.
itlee 28 augustus 2022 20:53
Update stond netjes klaar op m'n scherm. Feilloos geupdate en erg tevreden over 't product.
Just Me Or Tha One 29 augustus 2022 09:00
Dat aparte IOT-netwerk is een goede toevoeging. Nu gebruik ik daar het gasten netwerk voor. Het zou nog mooi zijn als er op een of andere manier een, al dan niet, beperkte connectie mogelijk is. Mijn home-automation systeem (Domoticz) zit bijvoorbeeld op het hoofd netwerk, die kan nu niet bij een IOT apparaat die op het gasten netwerk/IOT netwerk zit.
MarioMark1541 27 augustus 2022 22:14
Ik heb geen update

Versie hier is 3.6.3
TheCeet @MarioMark154127 augustus 2022 22:38
Please note that this is a stagged rollout.
https://community.ui.com/...29-4c27-b165-661e68279abb
erikloman @MarioMark154127 augustus 2022 22:36
Hier ook 3.6.3 en geen update.

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