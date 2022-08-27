Ubiquiti heeft voor zijn routers uit het AmpliFi High Density WiFi System kort geleden nieuwe firmware uitgebracht. Dit is een wifisysteem dat werkt met één router en eventueel een of meer satellieten, waarmee het een meshwifisysteem vormt. Het systeem is gericht op een makkelijke installatie van een volledig dekkend wifinetwerk thuis, zonder dat daarvoor diepgaande netwerkkennis nodig is. De router is voorzien van een klein touchscreen en kan tot in de details ingesteld worden via een iOS- of Android-app. Nieuw in deze uitgave is onder meer de mogelijkheid om een apart IoT -netwerk op te zetten.

Overview Introducing an isolated AmpliFi IoT network. Devices on your IoT network will only be able to communicate with online devices that are also connected to it. To take full advantage of the isolated IoT network feature, simply move all of your IoT and smart home bridge devices to this network. Improvements Security update (CVE-2018-25032)

Introducing an isolated AmpliFi IoT network feature. ** Find out more.

Minor improvements and fixes. ** Requires the latest mobile app.