Ubiquiti heeft voor zijn routers uit het AmpliFi High Density WiFi System kort geleden nieuwe firmware uitgebracht. Dit is een wifisysteem dat werkt met één router en eventueel een of meer satellieten, waarmee het een meshwifisysteem vormt. Het systeem is gericht op een makkelijke installatie van een volledig dekkend wifinetwerk thuis, zonder dat daarvoor diepgaande netwerkkennis nodig is. De router is voorzien van een klein touchscreen en kan tot in de details ingesteld worden via een iOS- of Android-app. De releasenotes sinds versie 4.0.0 kunnen hieronder worden gevonden.

Changes in version 4.0.2: Fixed a Teleport connection not working in some cases.

Minor improvements and fixes. Changes in version 4.0.1: Security improvements.

IPv6 improvements

Updated OpenSSL and timezone list

Minor improvements and fixes.