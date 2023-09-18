Klopt.. Mesh is gewoon een nieuwe marketingnaam voor repeaters.
Niet echt. Een mesh access point en een repeater dienen beide om het bereik van een draadloos netwerk te vergroten, maar ze doen dit op verschillende manieren:
Mesh Access Point
Maakt deel uit van een mesh-netwerksysteem waarbij meerdere access points samenwerken.
Intelligent routing:
Kiest het beste pad voor data om netwerkcongestie en latency te minimaliseren. Mesh netwerken kunnen ook met elkaar communiceren.
Naadloze roaming:
Apparaten kunnen gemakkelijk schakelen tussen verschillende mesh access points zonder de verbinding te verliezen.
Repeater
Werkt als een standalone apparaat dat het signaal van een enkel draadloos access point versterkt en opnieuw uitzendt. Repeater kunnen netwerklatency en snelheidsverlies veroorzaken omdat het ontvangen als het verzenden van data op dezelfde frequentieband gebeurt. Dit halveert de bandbreedte omdat het apparaat niet tegelijkertijd kan ontvangen en verzenden. Skype of Teams gaat dan soms haperen door Jitter.
Ook roaming kan problematisch zijn; apparaten kunnen blijven hangen aan een zwakker signaal.
Je kunt mesh access points zowel bedraad als draadloos aansturen afhankelijk van de uitvoering.
het blijft een booster en daarmee veel minder effectief dan een accesspoint welke je bekabeld aansluit.
Het is gewoon een accespoint dat je afhankelijk van de uitvoering bedraad (wired backbone) of draadloos kan aansluiten. Bedrade accespoints hebben dus ook nog voordeel van de mesh-technologie.
Uw claim dat mesh een nieuwe marketingnaam is voor repeaters klopt dus niet.
En ja, bedraad is nog altijd beter maar niet in elk huis kan je eenvoudig wat extra kabels trekken voor uw accespoints.