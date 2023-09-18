Firmware-update: Ubiquiti AmpliFi 4.0.2

Ubiquiti logo (75 pix) Ubiquiti heeft voor zijn routers uit het AmpliFi High Density WiFi System kort geleden nieuwe firmware uitgebracht. Dit is een wifisysteem dat werkt met één router en eventueel een of meer satellieten, waarmee het een meshwifisysteem vormt. Het systeem is gericht op een makkelijke installatie van een volledig dekkend wifinetwerk thuis, zonder dat daarvoor diepgaande netwerkkennis nodig is. De router is voorzien van een klein touchscreen en kan tot in de details ingesteld worden via een iOS- of Android-app. De releasenotes sinds versie 4.0.0 kunnen hieronder worden gevonden.

Changes in version 4.0.2:
  • Fixed a Teleport connection not working in some cases.
  • Minor improvements and fixes.
Changes in version 4.0.1:
  • Security improvements.
  • IPv6 improvements
  • Updated OpenSSL and timezone list
  • Minor improvements and fixes.

Amplifi High Density

Versienummer 4.0.2
Releasestatus Final
Website Ubiquiti
Download https://help.amplifi.com/hc/en-us
Licentietype Freeware

Door Bart van Klaveren

Downloads en Best Buy Guide

Feedback • 18-09-2023 14:40
17 • submitter: sambalbaj

18-09-2023 • 14:40

17

Submitter: sambalbaj

Bron: Ubiquiti

Update-historie

09-'23 Ubiquiti AmpliFi 4.0.2 17
02-'23 Ubiquiti AmpliFi 4.0.0 10
08-'22 Ubiquiti AmpliFi 3.7.1 21
10-'21 Ubiquiti AmpliFi 3.6.2 9
09-'21 Ubiquiti AmpliFi 3.6.1 4
06-'21 Ubiquiti AmpliFi 3.6.0 36
02-'21 Ubiquiti AmpliFi 3.4.4 3
10-'20 Ubiquiti AmpliFi 3.4.3 35
08-'20 Ubiquiti AmpliFi 3.4.2 4
06-'20 Ubiquiti AmpliFi 3.4.1 15
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Reacties (17)

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dsteensma 18 september 2023 14:54
Klopt. Er moet alleen een kabel in het kastje (met display). De acces points zijn draadloos en werken perfect. _/-\o_
Damic @dsteensma18 september 2023 19:40
Correctie elke kastje heeft een kabel nodig of iets dat de spanning voorziet ;)
FL_ 18 september 2023 14:56
Die kleine antennes zijn inderdaad enkel draadloos, maar je kan ook meerdere van die vierkante boxen (bedraad en onbraad) gebruiken, die kunnen dan tevens dienst doen als switches.
Simkin 18 september 2023 14:42
Ik neem aan dit enkel zinvol is als je geen kabels kan (wil) trekken naar je Access Points?
r0y89 @Simkin18 september 2023 14:55
Klopt!

Edit: een Mesh systeem is inderdaad anders dan een repeatersysteem. Echter blijft bekabeld wel "the way to go" wanneer je waarde hecht aan je WiFi netwerk.

[Reactie gewijzigd door r0y89 op 22 juli 2024 21:00]

PeaceNlove @r0y8918 september 2023 15:01
Dit is niet helemaal te vergelijken met een repeater, want Amplifi heeft een extra verborgen WiFi kanaal voor tussen de satellieten en basisstation, dus in theorie heb je fors minder snelheidsverlies. Als je repeaters inzet dan wordt hetzelfde WiFi kanaal gebruikt en dat betekent 50% snelheidsverlies
r0y89 @PeaceNlove18 september 2023 15:03
Een repeater hoeft niet hetzelfde kanaal te hebben?
The Realone @r0y8918 september 2023 16:11
Punt is dat een repeater an sich geen eigen radio heeft voor inter-AP verkeer. Een echt mesh netwerk heeft de draadloze equivalent van een kabel voor de uplinks.
boolean @PeaceNlove18 september 2023 19:27
Bij een Mesh-netwerk is er meestal sprake van een dual-band setup, waardoor je dezelfde beperkingen hebt als bij een repeater; doordat de verbindingen tussen nodes half-duplex zijn, wordt de effectieve snelheid gehalveerd. Met tri-band opstellingen ga je dat tegen, maar dan nog heb je last van jitter en latency omdat iedere hop resulteert in extra demping. Dus probeer repeaters en Mesh configuraties als het kan te vermijden. Als je écht niet de mogelijkheid hebt om je AP's bekabeld aan te sluiten heb je natuurlijk niet veel keus, maar kies niet voor Mesh omdat je te lui bent om je armen uit de mouwen te steken.
Coolstart @r0y8918 september 2023 15:33
Klopt.. Mesh is gewoon een nieuwe marketingnaam voor repeaters.
Niet echt. Een mesh access point en een repeater dienen beide om het bereik van een draadloos netwerk te vergroten, maar ze doen dit op verschillende manieren:

Mesh Access Point
Maakt deel uit van een mesh-netwerksysteem waarbij meerdere access points samenwerken.
Intelligent routing: Kiest het beste pad voor data om netwerkcongestie en latency te minimaliseren. Mesh netwerken kunnen ook met elkaar communiceren.
Naadloze roaming: Apparaten kunnen gemakkelijk schakelen tussen verschillende mesh access points zonder de verbinding te verliezen.

Repeater
Werkt als een standalone apparaat dat het signaal van een enkel draadloos access point versterkt en opnieuw uitzendt. Repeater kunnen netwerklatency en snelheidsverlies veroorzaken omdat het ontvangen als het verzenden van data op dezelfde frequentieband gebeurt. Dit halveert de bandbreedte omdat het apparaat niet tegelijkertijd kan ontvangen en verzenden. Skype of Teams gaat dan soms haperen door Jitter.

Ook roaming kan problematisch zijn; apparaten kunnen blijven hangen aan een zwakker signaal.
Je kunt mesh access points zowel bedraad als draadloos aansturen afhankelijk van de uitvoering.
het blijft een booster en daarmee veel minder effectief dan een accesspoint welke je bekabeld aansluit.
Het is gewoon een accespoint dat je afhankelijk van de uitvoering bedraad (wired backbone) of draadloos kan aansluiten. Bedrade accespoints hebben dus ook nog voordeel van de mesh-technologie.

Uw claim dat mesh een nieuwe marketingnaam is voor repeaters klopt dus niet.

En ja, bedraad is nog altijd beter maar niet in elk huis kan je eenvoudig wat extra kabels trekken voor uw accespoints.
Arthion-nl @Coolstart18 september 2023 18:34
Goede uitleg al kloppen aantal zaken niet.

Beginnend Mesh is een WiFi protocol IEEE802.11S en heeft niks te maken met roaming. Koop je een Meshset en sluit je hem bedraad aan? Dan heb je niks te doen met Mesh.(wordt te vaak herhaald op netwerken forum) Mesh zelf is niet meer dan draadloze communicatie tussen nodes en niets meer.

Roaming wordt bepaald door de cliënt en niet door een (Mesh) AP dus als roaming niet goed gaat heeft niks te maken of je repeater gebruikt of een Mesh node.

Koop je een dual band Meshset dan heb je ook de nadeel van repeater dat je snelheid halveert omdat je verbinding tussen de nodes half duplex zijn. Wil je dat niet? Koop dan een Tri-band Meshset. Ook met Mesh verbindingen heb je last van hogere Jitter en latency etc omdat elke hop extra demping oplevert.
SirBlade @Coolstart18 september 2023 18:09
Dus als je al kabels hebt liggen kan je het beste een wired mesh systeem kopen?
Wannial @SirBlade18 september 2023 19:26
Absoluut, sluit al je mesh access points aan met een kabel (waar je mesh ap een kabelaansluiting heeft) voor het beste resultaat. Het mesh netwerk zorgt er dan voor dat je apparaat met het best beschikbare ap babbelt (simple gezegd)

[Reactie gewijzigd door Wannial op 22 juli 2024 21:00]

Boeshnl @Coolstart18 september 2023 19:27
Mesh is niet echt een technologie maar meer een topologie. Voor de rest prima uitleg.
sjoerdvs @r0y8918 september 2023 14:58
Een repeater is doorgaans wel een ander netwerk zonder seamless roaming.
r0y89 @sjoerdvs18 september 2023 15:02
Daar heb je gelijk in. Maar het blijft een booster en daarmee veel minder effectief dan een accesspoint welke je bekabeld aansluit.
The Realone @sjoerdvs18 september 2023 16:08
Roaming kun je sowieso beter aan de client overlaten en enkel finetunen met RSSI thresholds op de APs.

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