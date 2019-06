KeePass Password Safe is een bekende opensourcewachtwoordmanager die oorspronkelijk voor het Windows-platform werd ontwikkeld, maar later met behulp van Mono ook op andere platformen zijn werk kan doen. KeePassXC wordt ontwikkeld in C++ met Qt voor het grafische deel waarmee het op Linux, macOS en Windows een passend uiterlijk biedt. Hiermee kunnen accounts worden opgeslagen, inclusief de bijbehorende gegevens, zoals gebruikersnaam, wachtwoord en url. Alle gegevens worden veilig in een met het aes, twofish of ChaCha20 versleutelde database opgeslagen. Verder kan het programma automatisch wachtwoorden genereren en lijsten im- en exporteren. Voor meer informatie verwijzen we jullie door naar deze pagina. De changelog voor versie 2.4.3 ziet er als volgt uit::

Changes in version 2.4.3: Fix library loading issues in the Snap and macOS releases [#3247]

Fix various keyboard navigation issues [#3248]

Fix main window toggling regression when clicking the tray icon on KDE [#3258]

Add documentation for keyboard shortcuts to source code distribution [#3215]