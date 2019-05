Versie 8.7.2 van Drupal is uitgebracht. Drupal is een in php geschreven, gebruiksvriendelijk en krachtig contentmanagementplatform, waarmee bijvoorbeeld websites kunnen worden gemaakt. Het is eenvoudig genoeg voor een beginnende gebruiker, maar krachtig genoeg om ook een wat complexere website te bouwen. Het programma bevat een contentmanagementplatform en een developmentframework. Versie 8.6 bevat onder meer oEmbed, een nieuwe manier om media toe te voegen, en is er een demo die laat zien waartoe Drupal allemaal in staat is. In versie 8.7.2 zijn enkele kritieke beveiligingsproblemen verholpen.

The following critical bugs are fixed in this release: #3052271 : media_library_update_8701() fails during update from 8.6.15 to 8.7.0

#3052147 : comment_update_8701 fails if there are comments without field_name

#3052467 : System update 8702 fails with " Error: Call to a member function getKey() on null in core\modules\system\system.install"

#3053552 : Bump typo3/phar-stream-wrapper library version to v2.1.2 to remove fileinfo extension dependency

#3052431 : layout_builder_post_update_make_layout_untranslatable() still attempts to query all revisions for non-revisionable entities