Apple heeft een update uitgebracht van de software die op de Apple Watch draait. Het bijwerken van de Apple Watch moet via de app op de iPhone worden gedaan; instructies daarvoor zijn op deze pagina te vinden. Versie 5.2.1 brengt een aantal verbeteringen met zich mee zoals in de onderstaande lijst met aanpassingen te lezen is:

watchOS 5.2.1



Deze update bevat nieuwe functies, verbeteringen en probleemoplossingen: De Ecg-app op de Apple Watch Series 4 is nu beschikbaar in Kroatië, Tsjechië, IJsland, Polen en Slowakije

Meldingen bij een onregelmatig hartritme zijn nu beschikbaar in Kroatië, Tsjechië, IJsland, Polen en Slowakije

Oplossing voor een probleem waarbij de cijfers op de Verkenner-wijzerplaat soms niet werden weergegeven Sommige functies zijn niet in alle landen of regio's beschikbaar. Ga voor meer informatie naar: https://www.apple.com/nl/watchos/feature-availability/

Informatie over de beveiligingsaspecten van deze update vind je op deze pagina: https://support.apple.com/nl-nl/HT201222



watchOS 5.2



Deze update bevat nieuwe functies, verbeteringen en probleemoplossingen: De Ecg-app op de Apple Watch Series 4 is nu beschikbaar in Hongkong en sommige regio's in Europa.

Meldingen bij een onregelmatig hartritme zijn nu beschikbaar in Hongkong en sommige regio's in Europa.

Nieuwe ondersteuning voor AirPods (2e generatie)