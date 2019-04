Versie 2.19.0 van GPU-Z is uitgekomen. Dit programma kan precies vertellen welke grafische kaart in de pc zit. Zo vermeldt het onder meer fabrikant, model, type, revisie en snelheid van de grafische processor, maar ook de hoeveelheid, type en snelheid van het geheugen. Hoewel de naam en het uiterlijk doen denken aan CPU-Z en PCI-Z, vergelijkbare programma's voor processors en pci-devices, zijn al deze programma's van andere makers. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Changes in version 2.19.0: Added support for AMD Ryzen 3000 Picasso APUs

Added support for NVIDIA GeForce GTX 1650, GTX 1650 Mobile, GTX 1660 Ti Mobile,

GeForce MX250, TU117-B

Added GeForce MX230 and GP108 transistor count

AMD Radeon Pro graphics cards now show the appropriate logo

Improved EVGA iCX to work better and more reliably detect sensor capabilities

Added support to detect DirectX Raytracing, Variable Rate Shading, WDDM 2.6 and Shader Model 6.5 (listed in Advanced panel)

Advanced Panel now lists new DX12 capabilities introduced in Windows 10 Updates

October 2018 and May 2019

Advanced Panel can now detect Tiled Resources Tier 4

"ASIC Quality" in Advanced Panel will only be displayed when available, since the feature probably won't be coming back for new GPUs

Reduced startup time on system with AMD PowerXpress

Added new icons for the ASUS ROG version and fixed white line below window title

Fixed crash when no cards detected and hovering over driver info

Fixed crash on startup on Windows XP machines

NVIDIA Tesla K80 is GK210, not GK110