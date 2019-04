Phase One heeft een update van Capture One uitgebracht met het versienummer 12.0.3. Capture One is een fotobewerkingsprogramma en ondersteunt raw-bestanden van de meeste digitale camera's. Het is beschikbaar in verschillende uitgaves, een standaard uitgave met ondersteuning van 500+ camera's of een Fujifilm of Sony specifieke uitgaves die alleen overweg kunnen met de camera's van Fujifilm of Sony. De prijs van deze twee laatste versies ligt onder de prijs van de standaard uitgave. Voor meer informatie over de mogelijkheden van dit programma verwijzen we jullie door naar deze pagina. De aankondiging van 12.0.3 ziet er als volgt uit:

Capture One 12.0.3



Capture One 12.0.3 is a service release with camera support, lens support, Mac OS support and important bug fixes.



Camera Support Nikon Nikon Coolpix A1000

Sony Sony HX99 Sony a6400

Panasonic Panasonic Lumix DC-S1 Panasonic Lumix DC-S1R

Olympus Olympus E-M1X

Lens Support Phase One Schneider Kreuznach RS-150mm MK II/Aerial

Fujifilm FUJINON XC 16-50mm F3.5-5.6 OIS II FUJINON XF 18-55mm F2.8-4 R LM OIS FUJINON XF 50-140mm F2.8 R LM OIS WR FUJINON XF 56mm F1.2 R APD

Leica Leica Summilux-SL 50mm f/1.4 ASPH

Nikon Nikon NIKKOR Z 24-70mm f/4 S

Tokina Tokina FíRIN 20mm F2 FE AF Tokina AT-X 16-28mm F/2.8 PRO FX Tokina AT-X 11-16mm F/2.8 Pro DX II Tokina AT-X 11-20mm F/2.8 PRO DX Tokina AT-X M100mm AF PRO

This release is recommended for all users and is a free update to all existing Capture One 12 owners and subscribers.



For the full list of changes and improvements, see the release notes.