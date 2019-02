Versie 8.6.9 van Drupal is uitgebracht. Drupal is een in php geschreven, gebruiksvriendelijk en krachtig contentmanagementplatform, waarmee bijvoorbeeld websites kunnen worden gemaakt. Het is eenvoudig genoeg voor een beginnende gebruiker, maar krachtig genoeg om ook een wat complexere website te bouwen. Het programma bevat een contentmanagementplatform en een development-framework. Versie 8.6 bevat onder meer oEmbed, een nieuwe manier om media toe te voegen, en is er een demo die laat zien waartoe Drupal allemaal toe in staat is. Versie 8.6.9 is uitgebracht om een handvol kleine fouten te herstellen.



This is a patch release of Drupal 8 and is ready for use on production sites. Learn more about Drupal 8. If you are upgrading to this release from 8.5.x, read the Drupal 8.6.0 release notes before upgrading to 8.6.9.