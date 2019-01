Dominik Reichl heeft zijn opensource-passwordmanager KeePass Password Safe enkele dagen geleden voorzien van een update naar versie 1.37. Dit programma kan accounts opslaan met de bijbehorende gegevens, zoals gebruikersnaam, wachtwoord en url. Alle gegevens worden veilig in een met aes of Twofish versleutelde database opgeslagen. Zodoende hoef je nog slechts één hoofdwachtwoord te onthouden voor al je accounts. KeePass Password Safe kan ook automatisch wachtwoorden genereren, lijsten importeren en exporteren, en heeft een geavanceerde zoekfunctie. Naast KeePass 1.x is er ook een 2.x-versie, die meer mogelijkheden biedt. De changelog van deze release laat de volgende veranderingen en verbeteringen zien:

New Features: Added option 'Do not store data in the Windows clipboard history and the cloud clipboard' (the option is turned on by default; for entry clipboard commands in the main window).

Enhanced installer (added user directory checks, the plugins web page option can be translated now, ...). Improvements: In order to avoid selection/ Ctrl + A problems, the user name auto-completion now does not append suggestions anymore; it only shows a list of suggestions (in which a suggestion can be selected manually).

The data for the 'Clipboard Viewer Ignore' clipboard format is now stored in UTF-16 on Windows 2000 and higher.

Moved the option 'Clear clipboard when closing/locking the database' from the 'Advanced' tab to the 'Memory' tab.

Upgraded to Boost libraries version 1.69.0.

Various code optimizations.

Minor other improvements.

