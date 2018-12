Versie 18.06 van 7-Zip is uitgebracht. Dit opensource-archiveringsprogramma kan overweg met een groot aantal compressieformaten, waaronder zip, cab, rar, arj, lzh, chm, gzip, bzip2, z, tar, cpio, rpm, deb en uiteraard het zelfontwikkelde 7z. Verder is de software in staat om iso-bestanden en nsis -installatiepakketten te openen. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

What's new after 7-Zip 18.05: The speed for LZMA/LZMA2 compressing was increased by 3-10%,

and there are minor changes in compression ratio.

and there are minor changes in compression ratio. Some bugs were fixed.

The bug in 7-Zip 18.02-18.05 was fixed: there was memory leak in xz decoder.

7-Zip 18.02-18.05 used only one CPU thread for bz2 archive creation.