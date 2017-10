Node.js is open source en platformonafhankelijk, en is gericht op het ontwikkelen van server-sidewebapplicaties. Die applicaties worden geschreven in JavaScript en uitgevoerd binnen de Node.js runtime op de server. Het biedt een event-gedreven omgeving aan waarbij non-blocking i/o een belangrijk uitgangspunt is geweest. Voor meer informatie verwijzen we naar deze pagina. Het ontwikkelteam heeft versie 8.8.0 vrijgegeven, met kort daarop een kleine update. De belangrijkste verbeteringen die hierin zijn aangebracht, zijn hieronder voor je op een rijtje gezet:

Version 8.8.1 Notable Changes net : Fix timeout with null handle issue. This is a regression in Node 8.8.0 #16489

: Version 8.8.0 Notable Changes crypto : expose ECDH class #8188

: http2 : http2 is now exposed by default without the need for a flag #15685 a new environment variable NODE_NO_HTTP2 has been added to allow userland http2 to be required #15685 support has been added for generic Duplex streams #16269

: module : resolve and instantiate loader pipeline hooks have been added to the ESM lifecycle #15445

: zlib : CVE-2017-14919 - In zlib v1.2.9, a change was made that causes an error to be raised when a raw deflate stream is initialized with windowBits set to 8. On some versions this crashes Node and you cannot recover from it, while on some versions it throws an exception. Node.js will now gracefully set windowBits to 9 replicating the legacy behavior to avoid a DOS vector. nodejs-private/node-private#95

: