Mozilla heeft een tweede update versie 56 van zijn webbrowser Firefox uitgebracht, de laatste versie die nog ondersteuning voor legacy plug-ins biedt. Nieuw in versie 56 is onder meer de mogelijkheid om screenshots te maken, zijn updates vanaf nu een stuk kleiner en is het instellingenmenu aangepast. Zo kan er naar een specifieke instelling worden gezocht, is de indeling logischer gemaakt en zijn de beschrijvingen verbeterd. In versies 52.0.1 en 52.0.2 zijn verder nog de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Changed: Users of 32-bit Firefox on 64-bit Windows are migrated to 64-bit Firefox for increased stability and security. Fixed: Block D3D11 when using Intel drivers on Windows 7 systems with partial AVX support (bug 1403353)

Disable Form Autofill completely on user request (Bug 1404531)

Fix for video-related crashes on Windows 7 (Bug 1409141)

Correct detection for 64-bit GSSAPI authentication (Bug 1409275)

Fix for shutdown crash (Bug 1404105)

De volgende downloads zijn beschikbaar:

Mozilla Firefox 56.0.2 voor Windows (32bit, Nederlands)

Mozilla Firefox 56.0.2 voor Windows (64bit, Nederlands)

Mozilla Firefox 56.0.2 voor Linux (32bit, Nederlands)

Mozilla Firefox 56.0.2 voor Linux (64bit, Nederlands)

Mozilla Firefox 56.0.2 voor OS X (Nederlands)

Mozilla Firefox 56.0.2 voor Windows (32bit, Engels)

Mozilla Firefox 56.0.2 voor Windows (64bit, Engels)

Mozilla Firefox 56.0.2 voor Linux (32bit, Engels)

Mozilla Firefox 56.0.2 voor Linux (64bit, Engels)

Mozilla Firefox 56.0.2 voor OS X (Engels)

Mozilla Firefox 56.0.2 voor Windows (32bit, Fries)

Mozilla Firefox 56.0.2 voor Windows (64bit, Fries)

Mozilla Firefox 56.0.2 voor Linux (32bit, Fries)

Mozilla Firefox 56.0.2 voor Linux (64bit, Fries)

Mozilla Firefox 56.0.2 voor OS X (Fries)