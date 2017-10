Er is een nieuwe stabiele release uit de 1.x-serie van MediaPortal verschenen. Met dit programma kan een Windows-machine als hart van de multimediahardware in de huiskamer worden gebruikt. Zo kan op een eenvoudige manier naar radio en muziek worden geluisterd, en naar video's en dvd's worden gekeken. Ook kunnen tv-programma's worden opgenomen. Door middel van plug-ins en extensies kan de functionaliteit worden uitgebreid en kan de look & feel van het programma worden aangepast. Dit zijn de belangrijkste veranderingen in deze uitgave:

New: We added support for the spectrum analyzer plugin (to be seen in e.g. MusicNowPlaying). Bugfixes: We fixed some issues with TSReader where RTSP timeouts were too short in some situations as well as seeking in recordings could trigger end-of-file if extra buffering delay is enabled in registry.

We fixed an issue where MP was not able to find the correct Audio Renderer Device.

We fixed an issue where TV channels were removed when selecting "Edit Recording" in EPG.

We added PowerOff events to the InputHandler mapping.

We added the possibility of bulk deletion in TV Recordings.

We fixed an issue in MyVideos where file deletion failed when the file was playing.

We significantly reduced the CPU load on BasicHome for skins using a lot of skin expressions (from BasicHome Editors) and therefore optimized the rendering times.

A lot of bugfixing in madVR.