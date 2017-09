Microsoft heeft enkele dagen geleden versie 15.3.5 van Visual Studio 2017 uitgebracht. Deze populaire programmeerontwikkelomgeving beschikt over handige opties om het programmeren in onder andere Visual C++, Visual Basic, C#, F#, Python, en R makkelijker te maken. De hele waslijst met veranderingen van de 2017-uitgave kun je nalezen in de bijbehorende releasenotes. Hieronder staan de wijzigingen sinds de vorige vermelding in onze downloadsectie:

Visual Studio 2017 version 15.3.5



These are the customer-reported issues addressed in this version: Introduced support for Apple's Xcode 9, iOS 11, tvOS 11 and watchOS 4 Visual Studio 2017 version 15.3.4



These are the customer-reported issues addressed in this version: "TF30063: You are not authorized to access .visualstudio.com\" after upgrading to VS2017 15.3

Error installing GitHub extension Visual Studio 2017 version 15.3.3



These are the customer-reported issues addressed in this version: VS 15.3 update causes "Package is not compatible" for frameworks in project.json imports.

Debugger missing UI icons when browsing variables.