Node.js is opensource en platformonafhankelijk, en is gericht op het ontwikkelen van server-side-webapplicaties. Die applicaties worden geschreven in Javascript en uitgevoerd binnen de Node.js runtime op de server. Het biedt een event-gedreven omgeving aan waarbij non-blocking I/O een belangrijk uitgangspunt is geweest. Voor meer informatie verwijzen we jullie door naar deze pagina. Het ontwikkelteam heeft versie 8.5.0 vrijgegeven en de belangrijkste verbeteringen die hierin zijn aangebracht zijn hieronder voor je op een rijtje gezet:

build Snapshots are now re-enabled in V8 #14875 console Implement minimal console.group() . #14910 deps upgrade libuv to 1.14.1 #14866

update nghttp2 to v1.25.0 #14955 dns Add verbatim option to dns.lookup(). When true, results from the DNS resolver are passed on as-is, without the reshuffling that Node.js otherwise does that puts IPv4 addresses before IPv6 addresses. #14731 fs add fs.copyFile and fs.copyFileSync which allows for more efficient copying of files. #15034 inspector Enable async stack traces #13870 module Add support for ESM. This is currently behind the --experimental-modules flag and requires the .mjs extension. node --experimental-modules index.mjs #14369 napi implement promise #14365 os Add support for CIDR notation to the output of the networkInterfaces() method. #14307 perf_hooks An initial implementation of the Performance Timing API for Node.js. This is the same Performance Timing API implemented by modern browsers with a number of Node.js specific properties. The User Timing mark() and measure() APIs are implemented. #14680 tls multiple PFX in createSecureContext #14793 Added new collaborators BridgeAR – Ruben Bridgewater