Mozilla heeft een tweede update voor versie 55 van zijn webbrowser Firefox uitgebracht. Nieuw in versie 55 is onder meer de ondersteuning voor WebVR, zijn er verbeteringen aangebracht in de zoekbalk, zien we enkele prestatieverbeteringen en zal bij een schone installatie automatisch de 64bit-versie worden geïnstalleerd als de systeemspecificaties van de computer goed genoeg zijn. In versie 55.0.2 zijn verder nog de volgende problemen aangepakt:

Fixed Fix a potential issue when the username had some specific characters in the path (Bug 1388584)

Fix an issue with new installation notification for sideload add-ons (Bug 1372448)

Fix performance regressions with WebExtension (Bugs 1386937 & 1389381)

Fix a regression with the popup menu (Bug 1388682)

De volgende downloads zijn beschikbaar:

