De ontwikkelaars achter het Libre Embedded Linux Entertainment Center hebben een bètarelease uitgebracht van wat uiteindelijk tot versie 8.2 moet leiden. LibreELEC is ontstaan nadat een groot aantal ontwikkelaars bij OpenELEC wegens onenigheid vertrokken zijn en voor zichzelf zijn begonnen. Deze Linux-distributie is gebaseerd op Kodi en kan een computer tot een volwaardige htpc omtoveren. Deze uitgave van LibreELEC gebruikt Kodi versie 17.4 RC1 als basis, die kort geleden is uitgekomen, en bevat onder meer ondersteuning voor smb2/smb3, verhelpt diverse ssl-problemen en de nieuwe nVidia driver kan nu ook de GT1030 aansturen.

LibreELEC (Krypton) v8.1.0 BETA



This is a BETA of our 8.2 release; a mid-year bump to enhance hardware support and capabilities. It adds 10-bit HEVC support for recent Intel GPU generations, Samba 4.6 which brings support for SMB2/SMB3, and several SSL issues are resolved in a switch to OpenSSL. We continue to refine firmware we embed; removing old and unused files to reduce image size while adding new drivers and firmwares based on team findings and user reports. Kodi is updated to 17.4-RC1 with minor bugfixes since v17.3.



Changes since LibreELEC 8.0.2 include: Fix NAND install on WeTek Hub/Play 2 after Android Marshmallow updates

Update RPi kernel to 4.9.41

Update Generic kernel to 4.11.8

Update from LibreSSL to OpenSSL

Update to Samba 4.6.6

Update nVidia main driver to 384.59

Update to lirc 0.9.4d

Update linux-firmware and misc-firmware packages

Add Virtual project into Generic

Add buildsystem changes to make backports from master easier

Remove Tvheadend 4.0 server add-on (as superseded by Tvh 4.2) See detailed changes on GitHub