Threema is een messagingapp voor Android, iOS en Windows Phone met het oog op veiligheid. Zo voorziet het in end-to-endencryptie en genereert het zo weinig mogelijk metadata. Het is bovendien een Zwitsers bedrijf, waardoor de Zwitserse regelgeving van kracht is. De verschillen met andere messagingapps worden op deze pagina uiteengezet. Versie 3.16 is uitgebracht voor Android en voorzien van de volgende veranderingen:

Threema 3.16 for Android Improved Android O compatibility

Experimental «immediate push notifications» option

Bug fixes Threema 3.15 for Android Various Bug fixes

Improved reliability of push notifications on some configurations

Fixed double posting of GIFs Threema 3.14 for Android Optional profile picture with full control over who receives it and who doesn't

Increased stability of data backup

Optimized notifications for Android Nougat

Security: Improved message duplicate detection

Fix response to group messages from non-members

Samsung DeX compatibility

Various bug fixes and design tweaks