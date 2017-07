Node.js is opensource en platformonafhankelijk, en is gericht op het ontwikkelen van server-side-webapplicaties. Die applicaties worden geschreven in JavaScript en uitgevoerd binnen de Node.js runtime op de server. Het biedt een event-gedreven omgeving aan waarbij non-blocking I/O een belangrijk uitgangspunt is geweest. Voor meer informatie verwijzen we jullie door naar deze pagina. Het ontwikkelteam heeft versie 8.2.1 vrijgegeven in de current-branch met de volgende veranderingen:

Version 8.2.1 - Notable changes http: Writes no longer abort if the Socket is missing.

process, async_hooks: Avoid problems when triggerAsyncId is undefined.

zlib: Streams no longer attempt to process data when destroyed. Version 8.2.0 - Notable changes Async Hooks Multiple improvements to Promise support in async_hooks have been made.

Build The compiler version requirement to build Node with GCC has been raised to GCC 4.9.4.

Cluster Users now have more fine-grained control over the inspector port used by individual cluster workers. Previously, cluster workers were restricted to incrementing from the master's debug port.

DNS The server used for DNS queries can now use a custom port. Support for dns.resolveAny() has been added.

npm The npm CLI has been updated to version 5.3.0. In particular, it now comes with the npx binary, which is also shipped with Node.