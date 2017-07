MongoDB is een cross-platform, document-oriented database. Het is een zogenaamde nosql-database, wat inhoudt dat het geen tabellen in een relationele database gebruikt, maar json-achtige documenten met dynamische schema's, iets wat MongoDB bson noemt. De naam MongoDB is een afgeleide van het Engelse woord humongous. De database leent zich dan ook prima voor grote omgevingen en kent gebruikers als eBay, SourceForge en The New York Times. Het ontwikkelteam heeft versies 3.4.6 en 3.2.15 uitgebracht met de volgende veranderingen:

Version 3.4.6

Issues fixed: SERVER-27347: Only close idle cached cursors on the WiredTiger ident that is busy.

SERVER-29618: $geoWithin in aggregation pipeline after $lookup and $unwind returns incorrect results.

WT-3362: Cursor opens should never block for the duration of a checkpoint.

Issues fixed: SERVER-29237: Add ShardingTaskExecutorPoolMaxConnecting flag for mongos.

SERVER-29850: Access violation due to a bug in internal page splitting in WiredTiger.

WT-3362: Cursor opens should never block for the duration of a checkpoint.

