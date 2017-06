Wegens een beveiligingsprobleem zijn er updates verschenen voor versies 7 en 8 van Drupal. Drupal is een in php geschreven, gebruiksvriendelijk en krachtig contentmanagementplatform, waarmee een eenvoudige website of blog kan worden gebouwd. Zo'n 2,3% van alle website in de wereld zijn met Drupal gemaakt. Met de standaard installatie kan zelfs iemand zonder programmeerervaring uit de voeten, maar er zijn ook uitgebreide api's beschikbaar om complexe website te maken. De release notes voor deze uitgave zien er als volgt uit:

Drupal Core - Multiple Vulnerabilities - SA-CORE-2017-003

This release fixes security issues only; there are no new features nor non-security-related bug fixes in this release. See the 8.3.4 release notes and the 7.56 release notes for details on important changes and known issues affecting this release.