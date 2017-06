Door Bart van Klaveren, zaterdag 3 juni 2017 10:54, 1 reactie • Feedback

Bron: KeePass Password Safe

Dominik Reichl heeft zijn opensource-passwordmanager KeePass Password Safe voorzien van een update naar versie 1.32. Dit programma kan accounts opslaan met de bijbehorende gegevens, zoals gebruikersnaam, wachtwoord en url. Alle gegevens worden veilig in een met aes of Twofish versleutelde database opgeslagen. Zodoende hoef je nog slechts één hoofdwachtwoord te onthouden voor al je accounts. KeePass Password Safe kan ook automatisch wachtwoorden genereren, lijsten importeren en exporteren, en heeft een geavanceerde zoekfunctie. Naast KeePass 1.x is er ook een 2.x-versie, die meer mogelijkheden biedt. De changelog van deze release laat de volgende veranderingen en verbeteringen zien:

New Features: Browser path detection: added support for browsers that register themselves only in the 64-bit registry view (like Firefox 64-bit). Improvements: Improved application and system tray icons.

Moved advanced tray icon options to a separate group.

Invalid characters (like control characters) now are filtered out when exporting to an XML file.

Improved process memory protection for passwords of entries that are displayed in the entry details view of the main window.

Upgraded to Boost libraries version 1.64.0.

Various code optimizations.

Minor other improvements.

De volgende downloads zijn beschikbaar:

KeePass Password Safe 1.33 (exe, Engels)

KeePass Password Safe 1.33 (zip, Engels)

Nederlands taalbestand voor KeePass Password Safe 1.33