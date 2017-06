Door Bart van Klaveren, zaterdag 3 juni 2017 10:05, 3 reacties • Feedback

Bron: SugarSync

Versie 3.8.3 is uitgekomen van SugarSync. Deze onlineopslag- en synchronisatiedienst is vergelijkbaar met diensten als Dropbox, Google Drive, OneDrive en iCloud. Het programma kan worden gebruikt om een back-up te maken of makkelijk op verschillende plaatsen toegang tot bestanden te hebben. SugarSync heeft alleen betaalde abonnementen met een opslag van 100, 250 of 500GB, met prijzen vanaf 75 dollar per jaar. Een gratis account voor drie maanden met 5GB opslag, om het uit te proberen is ook mogelijk. Meer informatie over de mogelijkheden van SugarSync is hier te vinden en vergelijken met andere diensten kan hier. Clients bestaan voor diverse mobiele platforms, Windows en macOS, maar nog niet voor Linux. Daarnaast is er een Outlook-plug-in. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen aangebracht: