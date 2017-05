De ontwikkelaars achter het Libre Embedded Linux Entertainment Center hebben versie 8.0.2 uitgebracht. LibreELEC is ontstaan nadat een groot aantal ontwikkelaars bij OpenELEC wegens onenigheid vertrokken zijn en voor zichzelf zijn begonnen. Deze Linux-distributie is gebaseerd op Kodi en kan een computer tot een volwaardige htpc omtoveren. Versie 8.0.1 van LibreELEC gebruikt Kodi versie 17.3 als basis, die kort geleden is uitgekomen. De release notes voor deze uitgave kunnen hieronder worden gevonden.

LibreELEC (Krypton) v8.0.2 MR brings an update to Kodi v17.3, improved support for Intel WIFI and Bluetooth devices, and minor nip/tuck fixes for user-reported issues since v8.0.1. Kodi v17.3 addresses a subtitle (zip file) handling vulnerability that has been widely reported in the media.

Fix for zero byte AddonsXX.db files

Fix for connman failing to enable ip_forwarding when using the hotspot feature

Fix for minimum Audio Engine sample rate in Kodi (allows forced 48KHz)

Fix for suspend issues with CX231xx DVB devices

Fix for unreliable 1000-BaseT Ethernet on iMX6 (we default to 100-BaseT)

Fix for 720p > 1080p resolution switching on Amlogic aarch64 devices

Fix for audio pops on media playback start/stop on Amlogic devices

Update timezone data files to 2017b

Update to Kodi 17.3

Update to Linux 4.9.29 on Generic and RPi/RPi2 builds

Update to Linux 3.14 kernel used on Amlogic aarch64 projects

Update to RPi backports and firmwares

Update to WeTek DVB firmware on WP2

Add support for multiple Intel WIFI and Bluetooth firmwares

Add support for GPIO_SYSFS on RPi/RPi2

Add support for CEC wakeup with LG Simplink devices on Odroid C2

Add support for 050D:010d device to RTL8812AU driver

Add lirc support for /dev/rc devices (see note below)

See detailed changes on GitHub