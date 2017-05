Versie 2.3.4 van pfSense is uitgekomen. Dit pakket is gebaseerd op het besturingssysteem FreeBSD en richt zich op router- en firewalltaken. Het is in 2004 begonnen als een afsplitsing van m0n0wall vanwege verschillende visies bij de ontwikkelaars en in de loop van de jaren uitgegroeid tot een router- en firewallpakket dat in zowel kleine als zeer grote omgevingen kan worden ingezet. Voor meer informatie verwijzen we naar deze pagina. De releasenotes voor deze uitgave zien er als volgt uit:

We are happy to announce the release of pfSense software version 2.3.4!

This is a maintenance release in the 2.3.x series, bringing stability and bug fixes, fixes for a few security issues, and a handful of new features. The full list of changes is on the 2.3.4 New Features and Changes page, including a list of FreeBSD and internal security advisories addressed by this release.

This release includes fixes for 24 bugs and 11 Features.

Read here for more details.