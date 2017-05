Door Bart van Klaveren, zaterdag 6 mei 2017 08:24, 0 reacties • Feedback

Bron: Code Sector

TeraCopy is een programma dat gespecialiseerd is in het kopiëren van bestanden. Zo maakt het buffers aan, waardoor er tijdwinst geboekt wordt bij het kopiëren van bestanden tussen twee verschillende harde schijven en is er een pauzemogelijkheid. Het programma kan zich zo in Windows integreren dat het de standaardkopieerfunctie vervangt. Het is beschikbaar in een gratis standaard- en een betaalde pro-uitvoering, waarbij die laatste onder andere de mogelijkheid biedt om de wachtrij aan te passen en over filters beschikt voor het selecteren van bestanden. Code Sector heeft de versie van TeraCopy 3.1 uitgebracht en hier zijn de volgende veranderingen en verbeteringen in aangebracht: