Door Bart van Klaveren, zondag 30 april 2017 21:16, 0 reacties • Feedback

Bron: 7-Zip

Versie 17.00 van 7-Zip is verschenen, een ontwikkelversie. Dit opensource-archiveringsprogramma kan overweg met een groot aantal compressieformaten, waaronder zip, cab, rar, arj, lzh, chm, gzip, bzip2, z, tar, cpio, rpm, deb en uiteraard het zelfontwikkelde 7z. Verder is de software in staat om iso-bestanden en nsis -installatiepakketten te openen. Nieuw in versie 16 is dat het programma nu met grote over meerdere bestanden verspreide zip-bestanden van het type .z01, .z02-type overweg kan. Eerder kon het al met.zip.001, .zip.002 overweg. In deze versie zijn verder nog enkele problemen verholpen.