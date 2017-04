Door Bart van Klaveren, zondag 30 april 2017 21:22, 2 reacties • Feedback

Bron: Mozilla Foundation

De Mozilla Foundation heeft versie 52.1 van Thunderbird uitgebracht. Mozilla Thunderbird is een opensourceclient voor e-mail en nieuwsgroepen, met features als ondersteuning voor verschillende mail- en newsaccounts, een spamfilter, spellingscontrole en een aanpasbaar uiterlijk. In Thunderbird wordt zelden nog nieuwe functionaliteit toegevoegd. Nieuw in versie 52 is onder meer dat afbeeldingen nu als data-uri's in berichten worden toegevoegd. Verder is er nu een keuzemenu waarmee snel de manier waarop mappen worden weergegeven, kan worden aangepast. Daarnaast is het in Lightning nu mogelijk om evenementen in tabbladen te bewerken. In deze update zijn verder nog enkele kleine problemen verholpen.

What’s New Background images not working and other issues related to embedded images when composing email

Google Oauth setup can sometimes not progress to the next step Known Issues Large number of blank pages being printed under certain circumstances

Large attachments may not be shown or saved correctly if the message is stored in an IMAP folder which is not synchronized for offline use. Workaround: Set preference browser.cache.memory.max_entry_size to the value of -1 (unlimited) and create integer preference browser.cache.memory.capacity with the value of 200000 (200 MB, 25 MB per message).

Crash due to incompatibility with McAfee Anti-SPAM add-on. Workaround: Start in safe mode and disable McAfee Anti-Spam Extension

Crash when compacting IMAP folder

De volgende downloads zijn beschikbaar:

Mozilla Thunderbird 52.1.0 voor Windows (Nederlands)

Mozilla Thunderbird 52.1.0 voor Linux (Nederlands)

Mozilla Thunderbird 52.1.0 voor macOS (Nederlands)

Mozilla Thunderbird 52.1.0 voor Windows (Engels)

Mozilla Thunderbird 52.1.0 voor Linux (Engels)

Mozilla Thunderbird 52.1.0 voor macOS (Engels)

Mozilla Thunderbird 52.1.0 voor Windows (Fries)

Mozilla Thunderbird 52.1.0 voor Linux (Fries)

Mozilla Thunderbird 52.1.0 voor macOS (Fries)