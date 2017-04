Door Bart van Klaveren, zondag 2 april 2017 05:15, 0 reacties • Feedback

Bron: Asus, submitter: Chris.nl

Asus heeft kortgeleden nieuwe firmware voor de RT-AC68U beschikbaar gesteld. Deze dualband-router kan clients zowel bedraad als draadloos van netwerktoegang voorzien. Verder zijn er twee usb-poorten aanwezig, waarvan een usb 3.0, zodat een printer of externe opslag over het netwerk kan worden gedeeld. De nieuwe firmware heeft versienummer 3.0.0.4.380.7378 en de download is iets meer dan 38MB groot. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht: