Door Bart van Klaveren, zaterdag 1 april 2017 14:33

Bron: Emsisoft, submitter: Markimoo

Emsisoft heeft versie 2017.3 van Anti-Malware en Internet Security uitgebracht. Anti-Malware beschermt tegen virussen en malware, terwijl Internet Security ook een firewall aan boord heeft. Een licentie voor Anti-Malware kost vier tientjes en voor Internet Security zijn dat er vijf. De programma's zijn geschikt voor Windows 7 of hoger en kunnen dertig dagen worden getest. Na die dertig dagen schakelen de programma's over naar de gratismodus, die wel kan scannen en verwijderen, maar geen realtime-beveiliging biedt. In deze update zijn verder nog de volgende verbeteringen aangebracht:

New: Option to scan newly connected removable drives. Improved: Minor GUI improvements. Fixed: Exclusions issue when connected to Emsisoft Enterprise Console (if applicable).

De volgende downloads zijn beschikbaar:

Emsisoft Anti-Malware 2017.3.0.7336

Emsisoft Internet Security 2017.3.0.7336