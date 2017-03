Node.js is opensource en platformonafhankelijk en is gericht op het ontwikkelen van server-side-webapplicaties. Die applicaties worden geschreven in JavaScript en uitgevoerd binnen de Node.js runtime op de server. Het biedt een event-gedreven omgeving aan waarbij non-blocking I/O een belangrijk uitgangspunt is geweest. Voor meer informatie verwijzen we jullie door naar deze pagina. Het ontwikkelteam heeft enkele dagen geleden versie 7.7 vrijgegeven en een belangrijke bug die daarin zat is met versie 7.7.1 verholpen.

Node.js 7.7.0 contains a bug that will prevent all native modules from building, this patch should fix the issue. Apologies to everyone who was affected by 7.7.0.