Door Bart van Klaveren, woensdag 15 februari 2017 04:24

Bron: Patch My PC, submitter: Nijl

Versie 3.0.5.0 van Patch My PC is uitgekomen. Dit programma kan controleren of de laatste versies van een groot aantal programma's – waaronder Mozilla Firefox, Java, iTunes, Skype en Adobe Flash – zijn geïnstalleerd. Daarnaast kan het zien welke Windows Updates nog op het systeem ontbreken en welke programma's met Windows meestarten, en kan het programma's verwijderen. Daarmee is Patch My PC vergelijkbaar met SUMo van KC Softwares.

Het programma zelf is slechts een halve megabyte groot en hoeft niet te worden geïnstalleerd om zijn werk te kunnen doen. De gebruiker kan zelf aangeven welke updates geïnstalleerd of overgeslagen moeten worden en vervolgens wordt alles met één muisklik opgehaald en geïnstalleerd. Ook kan de taal van de installatie worden opgegeven. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd: