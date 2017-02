Door Bart van Klaveren, woensdag 15 februari 2017 13:59, 0 reacties • Feedback

BlueGriffon is een opensource en crossplatform wysiwyg html-editor en de opvolger van Nvu. Het programma is gebaseerd op Gecko, de rendering-engine van Mozilla Firefox. De basisversie van BlueGriffon, die over uitgebreide gebruikersmogelijkheden beschikt, is gratis, maar voor geavanceerde mogelijkheden en zelfs de handleiding moet worden betaald. Tegenwoordig kan het ook worden gebruikt om ebooks mee te bewerken, al is daar wel een aparte licentie voor nodig. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit: