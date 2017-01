Door Bart van Klaveren, dinsdag 10 januari 2017 08:45, 3 reacties • Feedback

Bron: Netgear, submitter: fransv

Netgear heeft ReadyNAS versie 6.6.1 uitgebracht. Deze software draait op de diverse nas-apparaten van Netgear, zoals de met een arm-processor uitgeruste RN102, RN104, RN202, RN204, RN212, RN214 en RN2120, en de met een x86-processor uitgeruste RN312, RN314, RN316, RN516, RN716x, RN3130, RN3138, RN3220 en RN4220. Informatie over hoe de update uitgevoerd moet worden is op deze pagina te vinden. Hieronder is te vinden welke veranderingen Netgear met deze release heeft doorgevoerd:

Bug Fixes: "Dirty COW" vulnerability. (CVE-2016-5195).

Increased security settings to Secure Diagnostics Mode.

Added configuration to disks to spin up to take hourly snapshots

Improved intermittent disk spinups immediately after spindown.

Updated the AV to work with AV different servers

Few management system offline issues when encountering malformed configuration files.

System hangs when using RAID6 volumes. (RN204/RN214)

Crash during boot time on systems that are not programmed with a valid serial number. (RN102/104/2120/202/204/212/214)

File write failures using WebDAV.

UPS power event notifications are not being sent.

System log persistence on systems factory defaulted on 6.6.0.

Issue where USB or eSATA external storage devices may not be recognized when hot-plugged.

Potential management system crash when viewing ReadyDR job status.

Accessibility of accented characters from MacOS clients.

Guest/Anonymous authentication for SMB backup jobs against Windows 10 file servers.

Added automatic recovery of bad iTunes server media databases.

Issue where failed DNS lookups could cause very long delays, which could affect ReadyCLOUD or Active Directory services.

Reversed DNS server priority. Previously secondary DNS servers may have been tried first.

Wake-on-LAN functionality. (RN516/716)

Preserve USB storage device name after formatting from the GUI.

Removed some unnecessary restrictions on share and user names beginning with c_, m_, b_, or r_.

Swapped PSU numbering. (RR3312/4312)

UPS connection errors with some UPS models.

De volgende downloads zijn beschikbaar:

ReadyNAS 6.6.1 voor RN10x / RN20x / RN21x2 / RN2120

ReadyNAS 6.6.1 voor RN31x / RN516 / RN716x / RN313x / RNx220 / RN4220 / RR3312 / RR4312X