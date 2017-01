Door Bart van Klaveren, dinsdag 3 januari 2017 14:55, 0 reacties • Feedback

Bron: Emsisoft, submitter: Markimoo

Emsisoft heeft versie 12.2 van Anti-Malware en Internet Security uitgebracht. Anti-Malware beschermt tegen virussen en malware, terwijl Internet Security ook een firewall aan boord heeft. Een licentie voor Anti-Malware kost vier tientjes en voor Internet Security zijn dat er vijf. De programma's zijn geschikt voor Windows 7 of hoger en kunnen dertig dagen worden getest. Na die dertig dagen schakelen de programma's over naar de gratismodus, die wel kan scannen en verwijderen, maar geen realtime-beveiliging biedt. In versie 12 is onder meer de detectie van ransomware verbeterd. In deze update zijn verder nog de volgende verbeteringen aangebracht:

New: Environment variables tester in the exclusions screen. Improved: Email validation in the false positives submit screen.

Administrator mode timeout settings.

Minor GUI improvements.

Protection paused indicator on the Overview screen.

CPU load during update process.

Behavior Blocker: correct processing of exclusions for apps that are started after an exclusion was added.

Quarantine Re-scan procedure.

Path used by the update process moved to \ProgramData\Emsisoft\updates

Pre-installation check for Kaspersky and AVG Antivirus/Internet Security due to program incompatibilities Fixed: Firewall application rules processing for files that are not accessible at boot time (encrypted drives) in Emsisoft Internet Security.

Memory leak in Emsisoft Internet Security.

Occasional ‘Internal processing error’ issue during update.

Update log parsing issue.

Main screen out of position.

Occasional issue where File Guard did not start after a program restart.

De volgende downloads zijn beschikbaar:

Emsisoft Anti-Malware 12.2.0.7060

Emsisoft Internet Security 12.2.0.7060