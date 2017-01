Door Bart van Klaveren, maandag 2 januari 2017 17:48, 4 reacties • Feedback

Bron: KeePass Password Safe, submitter: Glamdring

Dominik Reichl heeft zijn opensource-passwordmanager KeePass Password Safe voorzien van een update naar versie 1.32. Dit programma kan accounts opslaan met de bijbehorende gegevens, zoals gebruikersnaam, wachtwoord en url. Alle gegevens worden veilig in een met aes of Twofish versleutelde database opgeslagen. Zodoende hoef je nog slechts één hoofdwachtwoord te onthouden voor al je accounts. KeePass Password Safe kan ook automatisch wachtwoorden genereren, lijsten importeren en exporteren, en heeft een geavanceerde zoekfunctie. Naast KeePass 1.x is er ook een 2.x-versie, die meer mogelijkheden biedt. De changelog van deze release laat de volgende veranderingen en verbeteringen zien:

Improvements: When trying to search using an invalid regular expression, an error message is displayed now.

Context menus can now be displayed by pressing the Apps key or Shift + F10

key or Changed keyboard shortcut for closing KeePass to Ctrl + Q

During a drag&drop operation, KeePass now additionally provides the text in Unicode form.

HTML export/printing: the notes and attachment data columns now are twice as wide as the other columns.

The version information file (which the optional update check downloads to see if there exists a newer version) is now downloaded over HTTPS.

Changed some ICO files such that higher resolution images are used.

CHM help file: improved high DPI support.

Upgraded to Boost libraries version 1.62.0.

Upgraded installer.

Various minor code improvements developed within the scope of the European Commission's Free and Open Source Software Auditing (EU-FOSSA) project.

Various code optimizations.

Minor other improvements.

De volgende downloads zijn beschikbaar:

KeePass Password Safe 1.32 (exe, Engels)

KeePass Password Safe 1.32 (zip, Engels)

Nederlands taalbestand voor KeePass Password Safe 1.32