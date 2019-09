Philips OLED+984 en +934 Preview

We zien tegenwoordig vaak producten met daarop, naast de naam van de fabrikant, nog een bekende naam. De merknamen van camerafabrikanten tref je dan bijvoorbeeld op een telefoon aan, of die van audiofabrikanten op een laptop. Meestal stelt zo'n samenwerking niet veel meer voor dan de sticker op de verpakking, en je kan je daarbij afvragen waarom sommige merken hun goede naam te grabbel gooien. Een goed voorbeeld van een samenwerking die wel toegevoegde waarde had zagen we vorig jaar op de IFA, over de Philips 903 met luidsprekers van Bowers & Wilkins waren we zeer te spreken.

OLED+984

Deze IFA zagen we het nieuwe topmodel in de 9-serie van Philips; de OLED+984. Waar er bij de 903, van vorig jaar, slechts beperkt ruimte was voor het luidsprekersysteem, heeft Bowers & Wilkins bij de 984 inspraak gekregen bij het ontwerp van de behuizing, om zo het luidsprekersysteem beter tot zijn recht te laten komen. Het resultaat is een 65"-oled-tv die compleet wordt geleverd met een standaard waaraan een soundbar is gemonteerd. De tv is overigens ook gewoon aan de muur op te hangen.

Zoals je mag verwachten bij een Philips-tv is deze voorzien van Ambilight; het systeem dat door middel van rgb-leds aan de achterkant van de tv, je muur beschijnt met dezelfde kleuren als er op het beeld te zien zijn. Hierdoor moet het beeld groter lijken dan het daadwerkelijk is, en je zo meer betrekken bij de film of serie die je bekijkt. Bij de modellen van de afgelopen jaren vonden we het maar raar dat er geen vierzijdige variant op zat, maar de 984, als nieuw topmodel, is dus wel rondom voorzien van rgb-leds.

Het 65"-beeldpaneel is, zoals gebruikelijk bij oled-televisies, weer ingekocht bij LG Display en wordt aangestuurd door de derde generatie van de P5-beeldprocessor. Die heeft nu nog meer rekenkracht gekregen en moet zorgen voor een beter beeld dan bij de concurrentie, die van exact hetzelfde LG-beeldpanelen gebruik maakt. Wij zijn geen liefhebber van beeldverbeteraars en kijken het liefste naar onbewerkte beelden zoals de makers ervan ze bedoeld hebben, maar bij bekijken van beeldmateriaal van slechte kwaliteit kan de nieuwe P5-processor zeker van pas komen, dankzij de verbeterde ruisonderdrukking.

De 984 draait, net als de andere Philips modellen op Android TV van Google. Het betreft versie 9 'Pie'; de laatste Android-versie die door Google vernoemd is naar zoetigheid. Het besturingssysteem draait op een quadcore-soc van MediaTek, die is gecombineerd met 16GB flashopslag. Helaas gebruikt de 984 nog hdmi 2.0 waardoor features zoals 120fps-4k-weergave en Enhanced Audio Return Channel ontbreken. Ook zijn de, vooral voor gamers interessante, opties als Auto Low Latency Mode, Quick Frame Transport en Variable Refresh Rate dus afwezig.

Als het gaat om ondersteunde hdr-formaten zit je goed bij de 984, want alle formaten die er toe doen kunnen worden afgespeeld. Hdr10, hdr10+, hybrid log-gamma en, dankzij de nieuwe P5-processor, nu ook Dolby Vision. Ook kan Dolby Atmos-geluid worden weergegeven. Dat kan niet in echt, maar in 'Virtual Atmos', want er zijn geen luidsprekers achter of boven je. De belangrijkste luidspreker van allemaal; het center-kanaal, heeft van Bowers & Wilkins speciale aandacht gekregen.

De tweeter van het middelste kanaal is namelijk niet bij de andere luidsprekers in de soundbar gestopt, maar is op de standaard erboven gemonteerd. Dit 'tweeter on top'-concept is overgenomen van de hifi-luidsprekers van het Engelse B&W en moet voor een beter afstraalgedrag zorgen. Bovendien is er geen interactie met een luidsprekerkast waardoor het geluid van de tweeter niet kan worden aangetast. In totaal beschikt de soundbar over drie kanalen, die elk een losse rigide kast hebben gekregen voorzien van eigen poorten en een 10cm mid\laagweergever. Het totaalvermogen bedraagt 60 watt. Mocht de laagweergave niet diep genoeg gaan voor je smaak, dan kan er ook een subwoofer worden aangesloten. Dit kan elke gewone actieve subwoofer met linelevel-ingang zijn.

OLED+934

Naast het nieuwe topmodel werd er deze IFA nog een nieuw model geïntroduceerd; de OLED+934 die over dezelfde specificaties beschikt, maar voorzien is van driezijdig Ambilight en van een ander B&W-luidsprekersysteem. Dit systeem heeft de vorm gekregen van een soundbar die tevens als tafelstandaard dient, maar ook deze tv kan aan een muur worden gemonteerd. In de soundbar zijn, behalve naar voren gerichte luidsprekers, ook omhoog gerichte drivers geplaatst; de zogenaamde 'Dolby Atmos elevation speakers'. Hierdoor ontstaat er een 2.1.2-systeem met dus twee front-kanalen, een baskanaal en twee hoogtekanalen.

In totaal zitten er negen drivers in de soundbar; vier 30mm-midrange drivers, twee 19mm-tweeters die vervaardigd zijn uit titanium en ontkoppeld van de de behuizing zijn opgehangen, een 80mm-woofer en twee omhoog gerichte 50mm full range drivers voor de hoogte kanalen. De soundbar is gemaakt van met glasvezels versterkt abs-plastic. Aan de binnenkant is de kast uitgevoerd met ribben voor extra stijfheid. De buitenkant is bekleed met Deense kvadrat-textiel.

Tot slot

We hebben beide televisies even in een afgesloten ruimte kunnen bekijken en beluisteren. De beeldkwaliteit is, zoals we van oled-televisies gewend zijn, schitterend. Ook het geluid maakte gelijk al veel indruk. De laagweergave van de +984 was, door het grotere kastvolume van de soundbar, redelijk diep en strak. Het laag van de +934 liep duidelijk minder ver door, maar maakte toch ook een prima eerste indruk. De omhoog gerichte luidsprekers deden precies wat ze moesten doen; het leek inderdaad alsof er geluid van boven en soms zelfs achter ons kwam.

Onze eerste indrukken van de nieuwe Philips-tv met B&W-geluid zijn dus zeer positief. Nog deze maand zullen beide modellen leverbaar zijn. De +934 zullen beschikbaar zijn in 55" en 65"-schermdiagonaal voor respectievelijk 2500 en 3500 euro. De +984 zal alleen met 65"-scherm worden gemaakt en moet maar liefst vijfduizend euro opbrengen. Geen geringe prijzen dus. We zien er in ieder geval naar uit om deze nieuwe tv's zelf te kunnen bekijken en beluisteren in ons testlab om te bepalen of ze waar voor hun geld bieden.