Update testresultaten Skylake-X

Toen Intel de Skylake-X-serie uitbracht, ging dat met enige haast. Eerst werden de modellen tot tien cores uitgebracht, waaronder de wat ongelukkige Kaby Lake-X-modellen, om later gevolgd te worden door de echte high-end processors, met maximaal achttien cores. In zijn haast om een passend antwoord op AMD's introductie van de Threadripper-processors op de markt te krijgen, heeft Intel de introductie versneld en stonden moederbordfabrikanten, die dit jaar toch al genoeg op hun bord hadden met Kaby Lake-, Ryzen- en Coffee Lake-introducties, onder druk om passende moederborden uit te brengen.

Heel veel tijd om de hardware te testen en valideren leek er niet, reden waarom niet elke combinatie van processor en moederbord vlekkeloos werkte. Tijdens onze review van de Core i9-7960X en 7980XE liepen we in het testlab dan ook tegen de nodige problemen aan. Op het Asus-moederbord dat we gebruikten voor de benchmarks van de i9-7900 en de i7-7740-processor uit de Kaby Lake X-serie, wilden de turbo's van de zestien- en achttiencoreprocessors niet lekker werken. Voor de 7980XE moesten we daarom uitwijken naar een moederbord van Gigabyte. Sindsdien heeft Asus een bios-update uitgebracht die de turbo's door middel van een microcode-update voor de processors verbetert. Daarom hebben we alle processors voor het X299-platofrm met lga2066-socket opnieuw gedraaid.

In sommige benchmarks waren er aanzienlijke verschillen te zien, reden waarom we hebben besloten om alle benchmarks te publiceren. We zullen deze nieuwe testresultaten dan ook aanhouden in toekomstige reviews. De oudere resultaten, die we in eerdere reviews publiceerden, hebben we geüpdatet, maar het kan zijn dat er kleine discrepanties zijn tussen de tekst en de vernieuwde testresultaten.

In de tabellen hierna laten we alleen de benchmarks zien waarbij de grootste verschillen zichtbaar zijn. Bovendien zijn het vooral benchmarks waarbij de turbo 3.0-snelheid een grote rol speelt, benchmarks die dus vooral van een of twee cores gebruikmaken.