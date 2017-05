Door Arnoud Wokke, donderdag 18 mei 2017 06:00, 1 reactie • Feedback

Soms zeggen mensen dingen met hun lichaam, hoofd en handen die ze eigenlijk verborgen willen houden. Dat gebeurde op Google I/O, waar ik in gesprek was met een ontwikkelaar van Oz. Dat is een nog niet uitgebracht spelletje voor Tango, het augmented reality-platform van Google dat draait op de Lenovo Phab 2 Pro en Asus Zenfone AR. Tweakers publiceerde onlangs een review van Tango.

De ontwikkelaar sprak over de toestellen die nu aangekondigd zijn voor Tango en hoe die de technologie nog niet mainstream kunnen maken, omdat het nichetoestellen zijn. Om meer gebruikers Tango te laten gebruiken, moeten er toestellen komen die meer mensen zullen aanspreken.

Daarop vroeg ik of de Pixel 2 van Google zelf Tango gaat ondersteunen. Zijn hele lichaam zei duidelijk 'ja', zijn hoofd knikte en even leek het erop dat hij 'ja' zou zeggen. Maar hij hield het bij een algemeen statement: "Dat zullen we moeten zien." Dat is jammer, want een Google-ontwikkelaar die bevestigt dat een Pixel-telefoon een baanbrekende nieuwe functie krijgt, is natuurlijk groot nieuws voor een techsite als Tweakers. Maar helaas, hij bevestigde het niet.

Wat hij wel kwijt wilde, is dat Google druk bezig is met het verbeteren van Tango en het toevoegen van nieuwe functies. Op Google I/O konden we die in demonstraties voor het eerst in actie zien. De nieuwe functies voegen een nieuwe dimensie toe aan Tango. De belangrijkste? Tango krijgt een gps-functie, maar dan voor binnen.