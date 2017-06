Door Jeroen Horlings, maandag 5 juni 2017 11:00, 15 reacties • Feedback

Beste koop: Fujifilm X-T20 Zilver In deze round-up vergelijken we zes camera's van rond de 1000 euro, ongeacht of dat nu spiegelreflex- of systeemcamera's zijn. Kijkend naar verschillende deelgebieden, van beeldkwaliteit, bediening, portabiliteit, video en lensaanbod blijkt dat veel camera's uitblinken op bepaalde vlakken, maar juist weer tegenvallen op andere. Alles meewegende is de Fujifilm X-T20 wat ons betreft de beste allrounder. De camera is compact, produceert goede foto's en video's en de kitlens is uitstekend. Alleen de grip vinden we wat minder.Prijs bij publicatie: € 900,-Nu verkrijgbaar vanaf: € 898,99

In de afgelopen maanden hebben we verschillende round-ups gepubliceerd van dslr's en systeemcamera's in populaire marktsegmenten. Denk aan instap-dslr's en een stapje hoger, en systeemcamera's in het middensegment tot achthonderd euro. In de reacties stond wel eens de opmerking waarom we nog onderscheid maakten tussen beide camerasystemen en niet beide typen in één vergelijkende test bespraken. Een terecht punt, hoewel we onze redenen hadden.

De zes camera's van klein naar groot, op basis van de combinatie body en lens

Allereerst omdat je meteen oploopt tegen het verschil tussen wel en geen spiegel, met directe consequenties voor de zoeker en de autofocus. Voorbeeld: voor wie om een of andere reden een elektronische zoeker niets vindt, valt een systeemcamera direct af. Andersom: wie een grote dslr niets vindt, ziet liever een vergelijking met alleen systeemcamera's. Er zijn ook grote verschillen wat lensaanbod betreft, in omvang en gewicht, en in de beschikbaarheid van vergelijkbare modellen in hetzelfde prijssegment, wat een directe vergelijking lastig maakt. Vaak was het wat ons betreft echter ook een bewuste logistieke keuze. Als je exact dezelfde foto's en video's wilt maken met verschillende camera's, kun je gewoon niet met tien apparaten om je nek lopen.

Toch gaan we nu de uitdaging aan. We kijken simpelweg naar een prijssegment van rond de duizend euro voor de body en vervolgens per fabrikant naar het populairste, recente cameramodel, ongeacht of dat nu een systeemcamera of een spiegelreflex betreft. Vervolgens beoordelen we de camera's op verschillende punten, waarbij ook de feitelijke verschillen meewegen: bijvoorbeeld de draagbaarheid, maar ook het lensaanbod. Uiteraard vergeleken we ook de prestaties op het vlak van beeldkwaliteit en autofocussnelheid, evenals de bediening en videomogelijkheden.