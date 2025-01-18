Inleiding

Meshwifiopstellingen blijven aan populariteit winnen; dat is niet zo gek, want overal wifibereik is tegenwoordig belangrijk en een meshoplossing is een makkelijke manier om dat te bereiken. Soms is bereik zelfs belangrijker dan bandbreedte, en dan zijn ook goedkopere meshsets interessant. In dit artikel bespreken we twee sets in het lagere prijssegment waarmee je meshwifi in huis haalt voor de prijs van een gemiddelde wifirouter: de ASUS ZenWifi XD4 Plus en de TP-Link Deco X20. Op snelheidsgebied zijn beide sets zeker geen hoogvliegers, maar voor de prijs van een gemiddelde wifirouter krijg je twee accesspoints. Dat zorgt voor betere dekking dan met één wifirouter. Er zijn wel wat nadelen aan dit soort setjes; zo ontbreekt de aparte backhaulradio, wat de sets eigenlijk alleen geschikt maakt als je ze bekabeld kunt aansluiten. Voor wie zijn de goedkopere setjes interessant? Lever je in als je een meshset voor de prijs van een router in huis haalt? Is die kabel naar de satelliet echt zo belangrijk? Kortom, zijn meshsets uit dit segment het overwegen waard om de techniek in huis te halen voor een koopje, of zijn deze sets te krap bemeten?

Specificaties

Zoals eerder genoemd, bevinden deze twee meshsets zich in het lagere segment van de markt. De specificaties zijn dan ook beperkt door de prijs. Beide sets dragen het opschrift AX1800, en de geadverteerde snelheid is 600Mbit/s op 2,4GHz en 1200Mbit/s op 5GHz voor beide. In de praktijk blijft daar altijd nog minder van over: de 2,4GHz-band is drukbezet waardoor je over het algemeen niet de maximale kanaalbreedte kunt gebruiken, wat de snelheid halveert. Daarnaast is de gunstige eigenschap van deze radioband het bereik, waar minder kanaalbreedte ook een positief effect op heeft. De geadverteerde 1200Mbit/s voor de 5GHz-band is realistischer. Beide accesspoints ondersteunen een kanaalbreedte van 80MHz, wat in de praktijk over het algemeen wel bruikbaar is. Natuurlijk zijn de accesspoints voorzien van 1Gbit/s-poorten, dus daar ligt de echte limiet. Daarnaast kunnen demping en overhead op de verbinding de werkelijke datadoorvoer verder verminderen. Het aantal ethernetaansluitingen is eveneens beperkt, wat lastig kan zijn. Een router of, in dit geval, de hoofdsatelliet van de meshset, eindigt in de praktijk vaak op de plek waar het internet binnenkomt, bijvoorbeeld de meterkast. Vaak wordt die plek gedeeld met andere basisstations die je graag bekabeld aansluit, bijvoorbeeld voor smarthome, camerasystemen of een nas. Daarnaast sporen de specificaties van deze meshsets je aan om een bedrade backhaul te gebruiken. Door het beperkte aantal aansluitingen heb je in zulke gevallen snel een extra switch nodig. In vergelijking met duurdere varianten vind je in deze sets geen aparte radio voor een draadloze backhaulverbinding tussen de accesspoints. Als je de accesspoints bedraad aan elkaar aansluit, blijft het wifinetwerk voor de clients vrij van dit verkeer en presteert het draadloze netwerk beter. Vanwege de beperkte specificaties van het draadloze netwerk is het daarom zeer aanbevolen om deze sets bedraad aan te sluiten, omdat gelijktijdig gebruik van het backhaul- en clientnetwerk veel invloed op de prestaties heeft. Als het niet mogelijk is om de meshset bedraad aan te sluiten, is een tribandoplossing met een derde radio die voor de backhaul kan worden ingezet beter voor de prestaties. Bij TP-Link is de goedkoopste variant met een tribandradio de Deco XE75, en bij ASUS kom je dan uit bij de ZenWiFi XT9.

Uitpakken, aansluiten en instelmogelijkheden

De ASUS ZenWiFi XD4 Plus-set bestaat uit een router en een satelliet. De router beschikt over twee 1Gbit/s-aansluitingen, de satelliet heeft één bedrade aansluiting. De TP-Link Deco X20-set heeft geen onderscheid tussen een router en een satelliet; beide apparaten beschikken dan ook over twee 1Gbit/s-aansluitingen. De Deco X20 is hier in het voordeel. Doordat de set op elk apparaat meer aansluitingen heeft, kun je de set flexibeler aansluiten. Als je al een utp-kabel naar de bovenverdieping hebt liggen voor bijvoorbeeld een desktopcomputer of mediaspeler, kun je de satelliet er eenvoudig tussen zetten. Bij de XD4 Plus heb je in dat geval een extra switch nodig. Het plaatsen van de XD4 Plus is veelzijdiger: je kunt de set ergens op zijn voetjes plaatsen en de onderzijde beschikt ook over wandmontagemogelijkheden, zodat je de XD4 Plus met de meegeleverde schroefjes kunt ophangen. Ideaal is dat niet, want de satelliet hangt dan op zijn kant, wat invloed heeft op het bereik. Ophangen aan het plafond of hoger dan twee meter wordt door ASUS niet aanbevolen. De X20 heeft geen wandmontagemogelijkheden, dus je zult er een plek op een kast, plank of bureau voor moeten vrijmaken (of een beugeltje printen of kopen) Het aansluiten op de internetverbinding maakt de Deco net even makkelijker door geen toegewezen poort te gebruiken. Simpel gezegd: je sluit de kabels aan en het apparaat detecteert zelf welke verbindingen met het internet en het lokale netwerk zijn gemaakt. Instellen Na het aansluiten en voor de eerste keer opstarten, vinden beide sets automatisch de satellieten. Zoals gebruikelijk bij de Deco-productlijn gebeurt het instellen en monitoren van de set via de Deco-smartphoneapp. ASUS heeft ook een app, maar biedt de mogelijkheid om de set via een browser in een webinterface in te stellen. Als het internetmodem automatisch een IP-adres toekent aan je router, hoef je bij de X20 nauwelijks nog iets in te stellen naast je gewenste wifinetwerknaam en -wachtwoord. Mocht de internetverbinding niet automatisch worden gevonden, dan waarschuwt de software en vraagt om aanvullende gegevens om de set met je modem te verbinden. De XD4 Plus heeft geen automatische detectie en vraagt altijd om de juiste instellingen op te geven. De verbinding is standaard ingesteld als DHCP-client, wat voor veel situaties direct goed is. De instellingsdiepte verschilt enorm tussen beide sets. De Deco is vergeleken met de ASUS wat beperkter. Dat betekent niet dat belangrijke opties missen, maar je mist controle over specifieke instellingen als je verder wilt gaan dan de standaardinstellingen. Voor het beheer ben je bij de Deco voornamelijk toegewezen op de smartphoneapp. De set beschikt wel over een webinterface, maar deze is vooral nuttig om de status van de apparatuur te bekijken. De webinterface van de XD4 Plus wordt verzorgd door de vertrouwde, uitgebreide, Asuswrt-software. Deze biedt ruime instel- en afstelmogelijkheden om de set naar je hand te zetten. De minder ervaren gebruiker zal snel verdwalen, want de standaardinstellingen zijn omringd met geavanceerde opties, waardoor de gebruiker al snel het overzicht kwijt kan raken. Die gebruiker kan het beheer beter uitvoeren met de smartphoneapp, die eenvoudiger is in de opzet en mogelijkheden. Mogelijkheden Beide sets komen met alle standaardfuncties die je van een router mag verwachten. Ze ondersteunen de meest gebruikelijke internetverbindingen, en bijvoorbeeld vlans die je nodig hebt voor televisie via glasvezel. Ouderlijk toezicht ontbreekt ook niet bij beide sets. Bij deze Deco is er echter een kanttekening: de mogelijkheden verschillen met duurdere Deco-uitvoeringen zoals de X50 en X60. TP-Link biedt twee varianten van hun routerbeveiligingssoftware aan: HomeCare en HomeShield. HomeCare vereist geen abonnement en is beschikbaar op de goedkopere modellen. HomeShield is beschikbaar op zwaardere uitvoeringen en biedt in combinatie met een abonnement uitgebreidere opties dan HomeCare. Dat klinkt als een nadeel, maar valt eigenlijk mee, want HomeCare biedt zonder abonnement meer mogelijkheden dan HomeShield. Bij HomeShield betaal je voor tijdslimieten en contentfiltering, terwijl dat bij HomeCare standaard beschikbaar is. Als je geen behoefte hebt aan zeer uitgebreide mogelijkheden voor ouderlijk toezicht, biedt deze set daarom meer waarde op dit gebied dan de duurdere Deco-varianten. Asuswrt schaart de toezicht- en filteropties onder het AiProtection-label en biedt op de XD4 Plus nagenoeg dezelfde opties als de X20. Heel gek is dat niet, want onderliggend gebruiken beide fabrikanten de services van Trend Micro.

Testopstelling

Om meshapparatuur objectief te kunnen testen, hebben we onze wifitestopstelling uitgebreid met apparatuur en een testprotocol voor dit doel. We testen de accesspoints in een kooi van Faraday om externe invloeden uit te sluiten. In deze kooi onderwerpen we de apparatuur aan ons testprotocol dat we zelf ontwikkeld hebben en gebruiken hierbij Spirent-apparatuur om de omstandigheden na te bootsen die nodig zijn voor de verschillende testscenario’s. Met deze opstelling kunnen we objectief de prestaties van het clientnetwerk van het accesspoint meten, zoals omgang met demping en ruis. We testen daarnaast de prestaties van de backhaulverbinding van het accesspoint. Zo krijgen we een compleet beeld van een accesspoint of meshset. Meer over de testopstelling en de scenario’s die we hiermee testen vind je hier of, als je video fijner vindt, bekijk je de onderstaande video.

Testresultaten: backhaul

In deze scenario’s meten we de datadoorvoer van de draadloze backhaul. Dat is een van de belangrijkste functies als je satellieten draadloos opstelt, want dat maakt alle clients op de satelliet afhankelijk van de kwaliteit van de backhaulverbinding. Naast de doorvoersnelheid meten we de responstijd die een draadloze hop over de backhaul toevoegt. Die komt boven op de responstijd van de draadloze clientverbinding achter de satelliet. Uitgebreide informatie over deze testscenario's vind je hier. Doorvoersnelheid - Maximale backhauldoorvoer tussen twee satellieten In dit scenario testen we de overdrachtsnelheid van de backhaul tussen de satellieten. We meten de snelheid van de draadloze backhaul tussen de router en de eerste satelliet. Het verschil tussen de backhaulsnelheid van de XD4 Plus en X20 is in de praktijk aanzienlijk. Zonder demping haalt de Deco X20 meer dan de dubbele snelheid. De doorvoersnelheid over de backhaul is wel richtingsgevoelig: verkeer richting de clients dat de backhaul passeert heeft meer bandbreedte ter beschikking dan verkeer vanaf de satelliet (node 2) naar de hoofdnode (node 1). De maximaal gemeten snelheid van 869Mbit/s is fatsoenlijk als we kijken naar de specificaties. De XD4 Plus weigerde om een backhaulverbinding te gebruiken op een andere radioband dan 2,4GHz. De set bleef dit bij herhaling volhouden, zelfs nadat we opdracht gaven tot een optimalisatie van het netwerk. Het stugge gebruik van de relatief trage radioband resulteert in een aanzienlijk prestatieverlies zoals te zien is in de resultaten. De X50 beschikt over iets steviger specificaties en haalt in onze opstelling de maximumsnelheid die de 1Gbit/s poorten toelaten. Bereik - Backhaul Rate vs. range De resultaten van de range-versus-ratetest maken opnieuw duidelijk dat de XD4 Plus uitsluitend de 2,4GHz-band gebruikt voor de backhaulverbinding. Het bereik van die radioband is natuurlijk groter dan de 5GHz-band biedt, maar de bandbreedte die haalbaar is, ligt een stuk lager en dat toont zich in de resultaten. De snelheid van de backhaul ten opzichte van de X20 tot een stevige demping van 30dB stukken lager dan dat van de TP-Link. Pas bij hele stevige demping heeft de XD4 Plus de overhand op de X20, maar bij die dempingen wordt een netwerk in de praktijk al snel ‘overschreeuwd’ door naburige accesspoints. Zoals we al verwachtten op basis van de specificaties, is de XD4 Plus, net als de X20, niet goed uitgerust om een draadloze backhaul aan te kunnen. De TP-Link laat veel betere snelheden noteren bij alle dempingsniveaus op de backhaul, maar dat beeld is wat vertekend: we testen dit scenario zonder verkeer op het clientnetwerk, dat in de praktijk bijna altijd aanwezig is bij backhaulgebruik. Door het gebrek aan een backhaulradio zal de satelliet de radiotijd moeten verdelen tussen het client- en backhaulnetwerk, waarbij de snelheid in veel gevallen zal halveren. Door de eerdere tests die we hebben uitgevoerd met andere Deco-meshsets, weten we dat deze het backhaulverkeer verdelen over alle radiofrequenties, waardoor de set bij rustige omstandigheden veel radiotijd kan inzetten voor de backhaul. De X50 heeft een wat snellere backhaulverbinding en houdt dus ook bij wat demping een hogere snelheid dan de andere twee sets. Het bereik is wel wat minder dan dat van de X20, die bij stevigere demping een hogere snelheid weet te bewerkstelligen.

Testresultaten: clientnetwerk

Maximale clientdoorvoer over een en twee hops In deze test meten we de maximale doorvoer die je kunt halen met een client die verbonden is met het meshnetwerk. We meten de doorvoer direct op de router en via de satelliet over de backhaulverbinding. De resultaten voor het clientnetwerk op een bedraad verbonden accesspoint zijn voor deze categorie meshsets het belangrijkst. Als je de accesspoints wilt verspreiden door het huis, kun je niet om enige demping heen. Zoals we in de vorige resultaten zagen, heeft demping al snel grote invloed op de doorvoersnelheid van de draadloze backhauls van deze sets. Gebruik je de accesspoints bedraad, dan is het backhaulnetwerk niet meer van belang en zijn de radio’s compleet toegewijd aan het clientnetwerk. Als je de satellieten bedraad aansluit, gelden voor deze pagina de resultaten van node 1 voor alle satellieten in het netwerk. 2,4GHz Op 2,4GHz biedt de XD4 Plus wat meer bandbreedte dan de X20 in de downlinkrichting, maar uplinkverkeer, dus naar het accesspoint, stroomt sneller op de X20. Bij een verbinding met een draadloos verbonden satelliet zien we de invloed van de 2,4GHz-minnende backhaul van de ASUS duidelijk terug in de resultaten. Zowel het clientverkeer als de backhaul delen hier dezelfde band, waarmee de radiotijd en dus beschikbare bandbreedte minimaal door tweeën wordt gedeeld. De X20 levert in de downlinkrichting iets meer in op een draadloos verbonden satelliet maar doordat deze gebruikmaakt van de 5GHz-band voor de backhaul, zakt de bandbreedte niet al teveel. Hierbij moet weer de kanttekening worden gemaakt dat elke activiteit van andere clients op het 5GHz-netwerk op beide satellieten direct ten koste zal gaan van de doorvoersnelheid. In de uplinkrichting zet de X20 niet zo'n goed resultaat neer, de doorvoersnelheid daalt in dit geval met ruim meer dan de helft. De X50 beschikt over dezelfde 2,4GHz-specificaties, en zet op de hoofdnode een resultaat neer dat de X20 zo goed als evenaart. Een hop verder n de uplinkrichting is dat anders, waar de X20 de bal laat vallen in de uplinkrichting gebeurt dat bij de X50 juist in de downlinkrichting. Uiteindelijk blijft er wel voldoende bandbreedte over om de band prima te kunnen gebruiken voor vrijwel alle toepassingen. 5GHz Op 5GHz laat de XD4 Plus flink te weten over in de uplinkrichting, waarbij het resultaat minder dan de helft van de verwachte bandbreedte bereikt. In de downlinkrichting zorgt de XD4 Plus voor een behoorlijke doorvoer, al blijkt de X20 opnieuw meer snelheid uit dezelfde verbinding te kunnen halen. Op een draadloos verbonden satelliet zien we hoe nadelig het backhaulgedrag van de XD4 Plus uitpakt. De draadloos verbonden satelliet kan in theorie dezelfde snelheid voor het clientnetwerk bieden, vooral omdat de 5GHz-band vrij blijft van backhaulverkeer, maar de backhaulverbinding beperkt de verbinding sterk. Ook de maximumsnelheid die we mogelijk achten op de backhaul wordt niet gehaald, waardoor je op de client achterblijft met een zeer magere 79Mbit/s onder omstandigheden waar andere sets nog prima kunnen presteren. Wederom een bevestiging dat de set absoluut niet geschikt is om zonder bedrade backhaul te gebruiken. De X50 laat bij alle scenario's de hoogste doorvoersnelheden noteren, al is er geen sprake van dubbele snelheden ten opzichte van de andere twee sets zoals de specificaties doen vermoeden. Multiband In de multibandtest onderzoeken we of er begrenzingen in de doorvoersnelheid optreden als we alle radiobanden van het accesspoint tegelijk gebruiken. In dit geval zijn beide sets begrensd door de 1Gbit/s-poort waardoor we zo’n 950Mbit/s mogen verwachten. De X20 toont dat keurig aan en heeft dus geen verdere limieten waar je tegenaan kunt lopen. De XD4 Plus laat in deze test wel een grens zien. In de uplinkrichting is de lage score verklaarbaar door de slechte prestaties die we eerder op 5GHz zagen in deze verkeersrichting. Als we het maximale vragen van beide banden tegelijk, zakt de totale doorvoer fiks in. De downlinkprestaties lijken begrensd op zo’n 800Mbit/s, wat in de buurt ligt van de maximale downlinkdoorvoer die we in de vorige test op de 5GHz-band hebben gemeten. Ruis De interferentietest geeft vooral aan of het de meshset lukt om goed om te gaan met ruis op verschillende banden. We verbinden de client met een draadloos verbonden satelliet en testen wat ruis op drie radiobanden voor invloed heeft. Best effort - Client op satelliet Dat de backhaul van de XD4 Plus op 2,4GHz functioneert, zien we ook weer in deze test. Het verkeersbeeld met ruis op 2,4GHz is wat onrustiger dan het beeld dat optreedt bij ruis op de 5GHz-band. De Deco maakt gebruik van DFS-frequenties voor de backhaul zoals we aan de verbinding zien bij ruis in dit frequentiegebied. Als je in een omgeving woont met vliegverkeer of radars in de buurt, kan dat ertoe leiden dat de backhaul af en toe plaats moet maken voor deze signalen en de netwerkkwaliteit verslechtert. Dat is niet uniek voor meshsets; je moet de verbindingen die nodig zijn voor zo'n opstelling ergens kwijt in de frequenties die de set mag gebruiken en dan is de DFS-band een veel betere keuze dan blijven hangen op 2,4GHz. Latency Eindelijk komen we bij een test waar de ZenWiFi XD4 Plus kan laten zien dat er toch vlakken zijn waar het setje in uitblinkt: latency. De latency van de ASUS is opmerkelijk laag en via een satelliet over de backhaul blijft de reactietijd van de verbinding sneller dan direct op de hoofdnode van de Deco X20. Die is overigens ook best rap vergeleken met de duurdere X50. De gemiddelde waarde van 4ms op de hoofdnode had beter gekund. Er zijn wel uitschieters die de reactietijd van de ASUS benaderen, maar het blijft voor de X20 bij een gemiddelde van 4ms. Opgenomen vermogen We hebben het energiegebruik van de meshkits gemeten. Dat doen we apart op de router en op de satelliet, omdat het verbruik van beide kan verschillen door functionaliteit. We meten de apparatuur in rust terwijl ze met elkaar verbonden zijn met een redelijke onderlinge afstand. We observeren het opgenomen vermogen gedurende een minuut en noteren vervolgens het gemiddelde als resultaat. Het opgenomen vermogen van beide sets blijft netjes binnen de perken. Het zou natuurlijk vreemd zijn als de sets grootverbruikers blijken met de specificaties in het achterhoofd. De XD4 Plus ligt nek-aan-nek met de zuinigste meshset die we tot nu toe bekeken. Niet heel verrassend is dat dit de ASUS ZenWiFi XD5 betreft, duidelijk familie. De Deco X20 eindigt ook niet op een verrassende plek; het opgenomen vermogen ligt ongeveer gelijk aan de Deco M4. Kiezen voor de X50 in plaats van de X20 komt met een hoger verbruik, niet gek aangezien de X50 zwaarder is uitgerust. Het verschil in energiegebruik tussen de hoofdnode en satelliet is voor beide sets nihil. Op jaarbasis zijn de kosten voor de XD4 Plus-set voor beide satellieten 25,44 euro per jaar bij een kWh-prijs van 32 cent. Voor de X20 is dit 30,41 euro.

Conclusie