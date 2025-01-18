Door Olaf Weijers

Redacteur

Feedback • 18-01-2025 06:00 66

Draadloze accesspoints die kabels willen

ASUS ZenWiFi XD4 Plus vs. TP-Link Deco X20 Review

18-01-2025 • 06:00

66

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Inleiding

  • ASUS ZenWiFi XD4 Plus
  • TP-Link Deco X20

Samengevat

De ZenWiFi XD4 Plus beschikt niet over stevige specificaties; daarom is het verbazend dat de set de geadverteerde specificaties niet haalt. Dat is deels te wijten aan het backhaulgedrag van de set, maar dat is niet de grootste klacht, aangezien je een set met deze uitrusting het best bedraad gebruikt om een redelijk prestatieniveau te behalen. De radioband waarop clients het meest rekenen op veel doorvoersnelheid, 5GHz, presteert echter niet zoals het hoort. Daarnaast lijkt de router intern begrensd op een doorvoersnelheid van zo'n 800Mbit/s. Het stroomverbruik van de set is netjes en de instelbaarheid van de set is wat we gewend zijn van ASUS: goed. Desondanks kunnen we de set niet aanraden.

Pluspunten

Minpunten

Getest

ASUS ZenWiFi XD4 Plus, 2 stuks, Wit

Prijs bij publicatie: € 146,-

Vergelijk prijzen Vanaf € 126,37

Bekijk alle uitvoeringen (6)

Samengevat

De TP-Link Deco X20 is een betaalbare oplossing om een meshnetwerk in huis te halen. De prestaties zijn goed voor de specificaties, maar diezelfde specificaties laten het niet toe om de satellieten draadloos op te stellen. Bij een drukker netwerk zal dat tot snelheidsverlies leiden. De instelmogelijkheden zijn niet zo uitgebreid als een netwerkfanaat graag ziet, maar voldoende voor een gemiddelde gebruiker. De installatie is eenvoudig: je steekt de kabels erin en de set regelt de rest bijna allemaal zelf. Wat roet in het eten gooit voor de X20 is de grotere broer, de Deco X50. De meerprijs van deze set is met enkele euro's klein, maar voor dat geld krijg je betere prestaties.

Pluspunten

Minpunten

Getest

TP-Link Deco X20, 2 stuks

Prijs bij publicatie: € 132,-

Vergelijk prijzen Vanaf € 137,-

Bekijk alle uitvoeringen (3)

Meshwifiopstellingen blijven aan populariteit winnen; dat is niet zo gek, want overal wifibereik is tegenwoordig belangrijk en een meshoplossing is een makkelijke manier om dat te bereiken. Soms is bereik zelfs belangrijker dan bandbreedte, en dan zijn ook goedkopere meshsets interessant.

In dit artikel bespreken we twee sets in het lagere prijssegment waarmee je meshwifi in huis haalt voor de prijs van een gemiddelde wifirouter: de ASUS ZenWifi XD4 Plus en de TP-Link Deco X20. Op snelheidsgebied zijn beide sets zeker geen hoogvliegers, maar voor de prijs van een gemiddelde wifirouter krijg je twee accesspoints. Dat zorgt voor betere dekking dan met één wifirouter. Er zijn wel wat nadelen aan dit soort setjes; zo ontbreekt de aparte backhaulradio, wat de sets eigenlijk alleen geschikt maakt als je ze bekabeld kunt aansluiten.

Voor wie zijn de goedkopere setjes interessant? Lever je in als je een meshset voor de prijs van een router in huis haalt? Is die kabel naar de satelliet echt zo belangrijk? Kortom, zijn meshsets uit dit segment het overwegen waard om de techniek in huis te halen voor een koopje, of zijn deze sets te krap bemeten?

X20 vs XD4 Plus P1-foto

Specificaties

Zoals eerder genoemd, bevinden deze twee meshsets zich in het lagere segment van de markt. De specificaties zijn dan ook beperkt door de prijs. Beide sets dragen het opschrift AX1800, en de geadverteerde snelheid is 600Mbit/s op 2,4GHz en 1200Mbit/s op 5GHz voor beide. In de praktijk blijft daar altijd nog minder van over: de 2,4GHz-band is drukbezet waardoor je over het algemeen niet de maximale kanaalbreedte kunt gebruiken, wat de snelheid halveert. Daarnaast is de gunstige eigenschap van deze radioband het bereik, waar minder kanaalbreedte ook een positief effect op heeft. De geadverteerde 1200Mbit/s voor de 5GHz-band is realistischer. Beide accesspoints ondersteunen een kanaalbreedte van 80MHz, wat in de praktijk over het algemeen wel bruikbaar is. Natuurlijk zijn de accesspoints voorzien van 1Gbit/s-poorten, dus daar ligt de echte limiet. Daarnaast kunnen demping en overhead op de verbinding de werkelijke datadoorvoer verder verminderen.

Het aantal ethernetaansluitingen is eveneens beperkt, wat lastig kan zijn. Een router of, in dit geval, de hoofdsatelliet van de meshset, eindigt in de praktijk vaak op de plek waar het internet binnenkomt, bijvoorbeeld de meterkast. Vaak wordt die plek gedeeld met andere basisstations die je graag bekabeld aansluit, bijvoorbeeld voor smarthome, camerasystemen of een nas. Daarnaast sporen de specificaties van deze meshsets je aan om een bedrade backhaul te gebruiken. Door het beperkte aantal aansluitingen heb je in zulke gevallen snel een extra switch nodig.

In vergelijking met duurdere varianten vind je in deze sets geen aparte radio voor een draadloze backhaulverbinding tussen de accesspoints. Als je de accesspoints bedraad aan elkaar aansluit, blijft het wifinetwerk voor de clients vrij van dit verkeer en presteert het draadloze netwerk beter. Vanwege de beperkte specificaties van het draadloze netwerk is het daarom zeer aanbevolen om deze sets bedraad aan te sluiten, omdat gelijktijdig gebruik van het backhaul- en clientnetwerk veel invloed op de prestaties heeft.

Als het niet mogelijk is om de meshset bedraad aan te sluiten, is een tribandoplossing met een derde radio die voor de backhaul kan worden ingezet beter voor de prestaties. Bij TP-Link is de goedkoopste variant met een tribandradio de Deco XE75, en bij ASUS kom je dan uit bij de ZenWiFi XT9.

Uitpakken, aansluiten en instelmogelijkheden

De ASUS ZenWiFi XD4 Plus-set bestaat uit een router en een satelliet. De router beschikt over twee 1Gbit/s-aansluitingen, de satelliet heeft één bedrade aansluiting. De TP-Link Deco X20-set heeft geen onderscheid tussen een router en een satelliet; beide apparaten beschikken dan ook over twee 1Gbit/s-aansluitingen.

De Deco X20 is hier in het voordeel. Doordat de set op elk apparaat meer aansluitingen heeft, kun je de set flexibeler aansluiten. Als je al een utp-kabel naar de bovenverdieping hebt liggen voor bijvoorbeeld een desktopcomputer of mediaspeler, kun je de satelliet er eenvoudig tussen zetten. Bij de XD4 Plus heb je in dat geval een extra switch nodig.

Het plaatsen van de XD4 Plus is veelzijdiger: je kunt de set ergens op zijn voetjes plaatsen en de onderzijde beschikt ook over wandmontagemogelijkheden, zodat je de XD4 Plus met de meegeleverde schroefjes kunt ophangen. Ideaal is dat niet, want de satelliet hangt dan op zijn kant, wat invloed heeft op het bereik. Ophangen aan het plafond of hoger dan twee meter wordt door ASUS niet aanbevolen. De X20 heeft geen wandmontagemogelijkheden, dus je zult er een plek op een kast, plank of bureau voor moeten vrijmaken (of een beugeltje printen of kopen)

Het aansluiten op de internetverbinding maakt de Deco net even makkelijker door geen toegewezen poort te gebruiken. Simpel gezegd: je sluit de kabels aan en het apparaat detecteert zelf welke verbindingen met het internet en het lokale netwerk zijn gemaakt.

Instellen

Na het aansluiten en voor de eerste keer opstarten, vinden beide sets automatisch de satellieten. Zoals gebruikelijk bij de Deco-productlijn gebeurt het instellen en monitoren van de set via de Deco-smartphoneapp. ASUS heeft ook een app, maar biedt de mogelijkheid om de set via een browser in een webinterface in te stellen.

Als het internetmodem automatisch een IP-adres toekent aan je router, hoef je bij de X20 nauwelijks nog iets in te stellen naast je gewenste wifinetwerknaam en -wachtwoord. Mocht de internetverbinding niet automatisch worden gevonden, dan waarschuwt de software en vraagt om aanvullende gegevens om de set met je modem te verbinden. De XD4 Plus heeft geen automatische detectie en vraagt altijd om de juiste instellingen op te geven. De verbinding is standaard ingesteld als DHCP-client, wat voor veel situaties direct goed is.

De instellingsdiepte verschilt enorm tussen beide sets. De Deco is vergeleken met de ASUS wat beperkter. Dat betekent niet dat belangrijke opties missen, maar je mist controle over specifieke instellingen als je verder wilt gaan dan de standaardinstellingen. Voor het beheer ben je bij de Deco voornamelijk toegewezen op de smartphoneapp. De set beschikt wel over een webinterface, maar deze is vooral nuttig om de status van de apparatuur te bekijken. De webinterface van de XD4 Plus wordt verzorgd door de vertrouwde, uitgebreide, Asuswrt-software. Deze biedt ruime instel- en afstelmogelijkheden om de set naar je hand te zetten. De minder ervaren gebruiker zal snel verdwalen, want de standaardinstellingen zijn omringd met geavanceerde opties, waardoor de gebruiker al snel het overzicht kwijt kan raken. Die gebruiker kan het beheer beter uitvoeren met de smartphoneapp, die eenvoudiger is in de opzet en mogelijkheden.

Mogelijkheden

Beide sets komen met alle standaardfuncties die je van een router mag verwachten. Ze ondersteunen de meest gebruikelijke internetverbindingen, en bijvoorbeeld vlans die je nodig hebt voor televisie via glasvezel. Ouderlijk toezicht ontbreekt ook niet bij beide sets. Bij deze Deco is er echter een kanttekening: de mogelijkheden verschillen met duurdere Deco-uitvoeringen zoals de X50 en X60. TP-Link biedt twee varianten van hun routerbeveiligingssoftware aan: HomeCare en HomeShield. HomeCare vereist geen abonnement en is beschikbaar op de goedkopere modellen. HomeShield is beschikbaar op zwaardere uitvoeringen en biedt in combinatie met een abonnement uitgebreidere opties dan HomeCare. Dat klinkt als een nadeel, maar valt eigenlijk mee, want HomeCare biedt zonder abonnement meer mogelijkheden dan HomeShield. Bij HomeShield betaal je voor tijdslimieten en contentfiltering, terwijl dat bij HomeCare standaard beschikbaar is. Als je geen behoefte hebt aan zeer uitgebreide mogelijkheden voor ouderlijk toezicht, biedt deze set daarom meer waarde op dit gebied dan de duurdere Deco-varianten.

Asuswrt schaart de toezicht- en filteropties onder het AiProtection-label en biedt op de XD4 Plus nagenoeg dezelfde opties als de X20. Heel gek is dat niet, want onderliggend gebruiken beide fabrikanten de services van Trend Micro.

Testopstelling

Om meshapparatuur objectief te kunnen testen, hebben we onze wifitestopstelling uitgebreid met apparatuur en een testprotocol voor dit doel. We testen de accesspoints in een kooi van Faraday om externe invloeden uit te sluiten. In deze kooi onderwerpen we de apparatuur aan ons testprotocol dat we zelf ontwikkeld hebben en gebruiken hierbij Spirent-apparatuur om de omstandigheden na te bootsen die nodig zijn voor de verschillende testscenario’s. Met deze opstelling kunnen we objectief de prestaties van het clientnetwerk van het accesspoint meten, zoals omgang met demping en ruis. We testen daarnaast de prestaties van de backhaulverbinding van het accesspoint. Zo krijgen we een compleet beeld van een accesspoint of meshset.

Meer over de testopstelling en de scenario’s die we hiermee testen vind je hier of, als je video fijner vindt, bekijk je de onderstaande video.

Testresultaten: backhaul

In deze scenario’s meten we de datadoorvoer van de draadloze backhaul. Dat is een van de belangrijkste functies als je satellieten draadloos opstelt, want dat maakt alle clients op de satelliet afhankelijk van de kwaliteit van de backhaulverbinding. Naast de doorvoersnelheid meten we de responstijd die een draadloze hop over de backhaul toevoegt. Die komt boven op de responstijd van de draadloze clientverbinding achter de satelliet. Uitgebreide informatie over deze testscenario's vind je hier.

Doorvoersnelheid - Maximale backhauldoorvoer tussen twee satellieten

In dit scenario testen we de overdrachtsnelheid van de backhaul tussen de satellieten. We meten de snelheid van de draadloze backhaul tussen de router en de eerste satelliet.

  • Downlink
  • Uplink

Het verschil tussen de backhaulsnelheid van de XD4 Plus en X20 is in de praktijk aanzienlijk. Zonder demping haalt de Deco X20 meer dan de dubbele snelheid. De doorvoersnelheid over de backhaul is wel richtingsgevoelig: verkeer richting de clients dat de backhaul passeert heeft meer bandbreedte ter beschikking dan verkeer vanaf de satelliet (node 2) naar de hoofdnode (node 1). De maximaal gemeten snelheid van 869Mbit/s is fatsoenlijk als we kijken naar de specificaties. De XD4 Plus weigerde om een backhaulverbinding te gebruiken op een andere radioband dan 2,4GHz. De set bleef dit bij herhaling volhouden, zelfs nadat we opdracht gaven tot een optimalisatie van het netwerk. Het stugge gebruik van de relatief trage radioband resulteert in een aanzienlijk prestatieverlies zoals te zien is in de resultaten. De X50 beschikt over iets steviger specificaties en haalt in onze opstelling de maximumsnelheid die de 1Gbit/s poorten toelaten.

Bereik - Backhaul Rate vs. range

  • Downlink - Node 2 ➜ Node 1
  • Uplink - Node 2 ➜ Node 1

De resultaten van de range-versus-ratetest maken opnieuw duidelijk dat de XD4 Plus uitsluitend de 2,4GHz-band gebruikt voor de backhaulverbinding. Het bereik van die radioband is natuurlijk groter dan de 5GHz-band biedt, maar de bandbreedte die haalbaar is, ligt een stuk lager en dat toont zich in de resultaten. De snelheid van de backhaul ten opzichte van de X20 tot een stevige demping van 30dB stukken lager dan dat van de TP-Link. Pas bij hele stevige demping heeft de XD4 Plus de overhand op de X20, maar bij die dempingen wordt een netwerk in de praktijk al snel ‘overschreeuwd’ door naburige accesspoints. Zoals we al verwachtten op basis van de specificaties, is de XD4 Plus, net als de X20, niet goed uitgerust om een draadloze backhaul aan te kunnen. De TP-Link laat veel betere snelheden noteren bij alle dempingsniveaus op de backhaul, maar dat beeld is wat vertekend: we testen dit scenario zonder verkeer op het clientnetwerk, dat in de praktijk bijna altijd aanwezig is bij backhaulgebruik. Door het gebrek aan een backhaulradio zal de satelliet de radiotijd moeten verdelen tussen het client- en backhaulnetwerk, waarbij de snelheid in veel gevallen zal halveren. Door de eerdere tests die we hebben uitgevoerd met andere Deco-meshsets, weten we dat deze het backhaulverkeer verdelen over alle radiofrequenties, waardoor de set bij rustige omstandigheden veel radiotijd kan inzetten voor de backhaul. De X50 heeft een wat snellere backhaulverbinding en houdt dus ook bij wat demping een hogere snelheid dan de andere twee sets. Het bereik is wel wat minder dan dat van de X20, die bij stevigere demping een hogere snelheid weet te bewerkstelligen.

Testresultaten: clientnetwerk

Maximale clientdoorvoer over een en twee hops

In deze test meten we de maximale doorvoer die je kunt halen met een client die verbonden is met het meshnetwerk. We meten de doorvoer direct op de router en via de satelliet over de backhaulverbinding. De resultaten voor het clientnetwerk op een bedraad verbonden accesspoint zijn voor deze categorie meshsets het belangrijkst. Als je de accesspoints wilt verspreiden door het huis, kun je niet om enige demping heen. Zoals we in de vorige resultaten zagen, heeft demping al snel grote invloed op de doorvoersnelheid van de draadloze backhauls van deze sets. Gebruik je de accesspoints bedraad, dan is het backhaulnetwerk niet meer van belang en zijn de radio’s compleet toegewijd aan het clientnetwerk. Als je de satellieten bedraad aansluit, gelden voor deze pagina de resultaten van node 1 voor alle satellieten in het netwerk.

2,4GHz

  • 2,4GHz - Downlink
  • 2,4GHz - Uplink

Op 2,4GHz biedt de XD4 Plus wat meer bandbreedte dan de X20 in de downlinkrichting, maar uplinkverkeer, dus naar het accesspoint, stroomt sneller op de X20.

Bij een verbinding met een draadloos verbonden satelliet zien we de invloed van de 2,4GHz-minnende backhaul van de ASUS duidelijk terug in de resultaten. Zowel het clientverkeer als de backhaul delen hier dezelfde band, waarmee de radiotijd en dus beschikbare bandbreedte minimaal door tweeën wordt gedeeld. De X20 levert in de downlinkrichting iets meer in op een draadloos verbonden satelliet maar doordat deze gebruikmaakt van de 5GHz-band voor de backhaul, zakt de bandbreedte niet al teveel. Hierbij moet weer de kanttekening worden gemaakt dat elke activiteit van andere clients op het 5GHz-netwerk op beide satellieten direct ten koste zal gaan van de doorvoersnelheid. In de uplinkrichting zet de X20 niet zo'n goed resultaat neer, de doorvoersnelheid daalt in dit geval met ruim meer dan de helft. De X50 beschikt over dezelfde 2,4GHz-specificaties, en zet op de hoofdnode een resultaat neer dat de X20 zo goed als evenaart. Een hop verder n de uplinkrichting is dat anders, waar de X20 de bal laat vallen in de uplinkrichting gebeurt dat bij de X50 juist in de downlinkrichting. Uiteindelijk blijft er wel voldoende bandbreedte over om de band prima te kunnen gebruiken voor vrijwel alle toepassingen.

5GHz

  • 5GHz - Downlink
  • 5GHz - Uplink

Op 5GHz laat de XD4 Plus flink te weten over in de uplinkrichting, waarbij het resultaat minder dan de helft van de verwachte bandbreedte bereikt. In de downlinkrichting zorgt de XD4 Plus voor een behoorlijke doorvoer, al blijkt de X20 opnieuw meer snelheid uit dezelfde verbinding te kunnen halen.

Op een draadloos verbonden satelliet zien we hoe nadelig het backhaulgedrag van de XD4 Plus uitpakt. De draadloos verbonden satelliet kan in theorie dezelfde snelheid voor het clientnetwerk bieden, vooral omdat de 5GHz-band vrij blijft van backhaulverkeer, maar de backhaulverbinding beperkt de verbinding sterk. Ook de maximumsnelheid die we mogelijk achten op de backhaul wordt niet gehaald, waardoor je op de client achterblijft met een zeer magere 79Mbit/s onder omstandigheden waar andere sets nog prima kunnen presteren. Wederom een bevestiging dat de set absoluut niet geschikt is om zonder bedrade backhaul te gebruiken. De X50 laat bij alle scenario's de hoogste doorvoersnelheden noteren, al is er geen sprake van dubbele snelheden ten opzichte van de andere twee sets zoals de specificaties doen vermoeden.

Multiband

In de multibandtest onderzoeken we of er begrenzingen in de doorvoersnelheid optreden als we alle radiobanden van het accesspoint tegelijk gebruiken.

  • Multiband downlink
  • Multiband uplink

In dit geval zijn beide sets begrensd door de 1Gbit/s-poort waardoor we zo’n 950Mbit/s mogen verwachten. De X20 toont dat keurig aan en heeft dus geen verdere limieten waar je tegenaan kunt lopen. De XD4 Plus laat in deze test wel een grens zien. In de uplinkrichting is de lage score verklaarbaar door de slechte prestaties die we eerder op 5GHz zagen in deze verkeersrichting. Als we het maximale vragen van beide banden tegelijk, zakt de totale doorvoer fiks in. De downlinkprestaties lijken begrensd op zo’n 800Mbit/s, wat in de buurt ligt van de maximale downlinkdoorvoer die we in de vorige test op de 5GHz-band hebben gemeten.

Ruis

De interferentietest geeft vooral aan of het de meshset lukt om goed om te gaan met ruis op verschillende banden. We verbinden de client met een draadloos verbonden satelliet en testen wat ruis op drie radiobanden voor invloed heeft.

Best effort - Client op satelliet

  • 2.4GHz
  • 5.0GHz
  • 5.0GHz DFS

Dat de backhaul van de XD4 Plus op 2,4GHz functioneert, zien we ook weer in deze test. Het verkeersbeeld met ruis op 2,4GHz is wat onrustiger dan het beeld dat optreedt bij ruis op de 5GHz-band. De Deco maakt gebruik van DFS-frequenties voor de backhaul zoals we aan de verbinding zien bij ruis in dit frequentiegebied. Als je in een omgeving woont met vliegverkeer of radars in de buurt, kan dat ertoe leiden dat de backhaul af en toe plaats moet maken voor deze signalen en de netwerkkwaliteit verslechtert. Dat is niet uniek voor meshsets; je moet de verbindingen die nodig zijn voor zo'n opstelling ergens kwijt in de frequenties die de set mag gebruiken en dan is de DFS-band een veel betere keuze dan blijven hangen op 2,4GHz.

Latency

Latency - client ➜ node 1
Modem en router Minimum- / Gemiddelde latency in ms (lager is beter)
ASUS ZenWiFi BT8, 2-pack » ZenWiFi BT8, 2-pack
3,00 1,79
ASUS ZenWiFi BT10, 2-pack » 2026 - Run 2
5,00 3,74
Latency - client ➜ node 2 ➜ node 1
Modem en router Minimum- / Gemiddelde latency in ms (lager is beter)
ASUS ZenWiFi BT8, 2-pack » ZenWiFi BT8, 2-pack
3,00 2,46
ASUS ZenWiFi BT10, 2-pack » 2026 - Run 2
11,00 9,56

Eindelijk komen we bij een test waar de ZenWiFi XD4 Plus kan laten zien dat er toch vlakken zijn waar het setje in uitblinkt: latency. De latency van de ASUS is opmerkelijk laag en via een satelliet over de backhaul blijft de reactietijd van de verbinding sneller dan direct op de hoofdnode van de Deco X20. Die is overigens ook best rap vergeleken met de duurdere X50. De gemiddelde waarde van 4ms op de hoofdnode had beter gekund. Er zijn wel uitschieters die de reactietijd van de ASUS benaderen, maar het blijft voor de X20 bij een gemiddelde van 4ms.

Opgenomen vermogen

We hebben het energiegebruik van de meshkits gemeten. Dat doen we apart op de router en op de satelliet, omdat het verbruik van beide kan verschillen door functionaliteit. We meten de apparatuur in rust terwijl ze met elkaar verbonden zijn met een redelijke onderlinge afstand. We observeren het opgenomen vermogen gedurende een minuut en noteren vervolgens het gemiddelde als resultaat.

  • Opgenomen vermogen router
  • Opgenomen vermogen satelliet
Opgenomen vermogen router
Modem en router Gemiddelde vermogen in watt (lager is beter)
ASUS ZenWiFi XD5
4,3
ASUS ZenWiFi XD4 Plus
4,4
TP-Link Deco M4
5,3
TP-Link Deco X20
5,5
TP-Link Deco X50
6,4
Linksys Velop Pro 6E
6,5
TP-Link Deco XE75 Pro
6,7
Netgear Orbi RBK760
7,6
ASUS ZenWiFi XT9
7,6
Netgear Orbi RBK850
8,2
AVM FRITZ! Mesh Set
10,0
Opgenomen vermogen satelliet
Modem en router Gemiddelde vermogen in watt (lager is beter)
ASUS ZenWiFi XD5
4,0
TP-Link Deco M4
4,2
ASUS ZenWiFi XD4 Plus
4,8
TP-Link Deco X50
5,2
TP-Link Deco X20
5,5
TP-Link Deco XE75 Pro
5,6
AVM FRITZ! Mesh Set
6,2
Netgear Orbi RBK760
6,3
TP-Link Deco X50-Outdoor
6,5
Linksys Velop Pro 6E
6,5
ASUS ZenWiFi XT9
7,6
Netgear Orbi RBK850
9,1

Het opgenomen vermogen van beide sets blijft netjes binnen de perken. Het zou natuurlijk vreemd zijn als de sets grootverbruikers blijken met de specificaties in het achterhoofd. De XD4 Plus ligt nek-aan-nek met de zuinigste meshset die we tot nu toe bekeken. Niet heel verrassend is dat dit de ASUS ZenWiFi XD5 betreft, duidelijk familie. De Deco X20 eindigt ook niet op een verrassende plek; het opgenomen vermogen ligt ongeveer gelijk aan de Deco M4. Kiezen voor de X50 in plaats van de X20 komt met een hoger verbruik, niet gek aangezien de X50 zwaarder is uitgerust. Het verschil in energiegebruik tussen de hoofdnode en satelliet is voor beide sets nihil.

Op jaarbasis zijn de kosten voor de XD4 Plus-set voor beide satellieten 25,44 euro per jaar bij een kWh-prijs van 32 cent. Voor de X20 is dit 30,41 euro.

Conclusie

In dit artikel hebben we gekeken naar twee goedkope meshsets die je voor de prijs van een enkele wifirouter kunt aanschaffen. Dat de ASUS ZenWiFi XD4 Plus niet optimaal functioneert, is duidelijk aan de testresultaten. De clients komen in veel gevallen niet eens in de buurt van de snelheden die de specificaties op de doos aanduiden. Wat er misloopt in het apparaat is ons niet helemaal duidelijk, maar het staat als een paal boven water dat de opbouw van de backhaulverbinding, die niet van 2,4GHz wil wijken, extra aandacht kan gebruiken. Toch is dat niet het enige dat aan het apparaat schort, want de multibandtest toont aan dat het apparaat intern tegen grenzen aanloopt als alle banden worden belast. Al met al lijkt ASUS verreweg niet de optimale prestaties uit de hardware te slepen. Ondanks alle instelmogelijkheden van het apparaat, konden we ondanks herhaaldelijk testen en tunen geen verbetering in de prestaties krijgen en kunnen we niet duiden wat het apparaat exact dwars zit. Aan instelmogelijkheden geen gebrek bij de XD4 Plus, maar de juiste instelling om de backhaulprestaties te verbeteren, wisten we niet te vinden. We kunnen de set dus niet aanraden.

De TP-Link Deco X20 maakt de geadverteerde specificaties waar, maar die zijn voornamelijk redelijk als de set geen gebruik hoeft te maken van een draadloze backhaul. De enige test waar de XD4 Plus de overhand heeft ten opzichte van de Deco is de latencytest, maar de uitslag daarvan is in dit segment waarschijnlijk niet hetgene wat je over de streep trekt. De installatie van de Deco is uiterst eenvoudig en kun je gerust aan een leek overlaten. De beveiliging- en ouderlijk toezichtopties zijn beperkt, maar sommige instellingen zijn bereikbaar zonder abonnement, in tegenstelling tot veel duurdere apparaten uit de Deco-productlijn. Toch kunnen we de set niet aanraden, maar om een heel andere reden dan de set van ASUS: De prijs van de X50-set is te gunstig, deze koop je op het moment van schrijven voor 8 euro meer en de testresultaten wijzen uit dat je daar in de meeste scenario's meer snelheid voor je geld krijgt.

  • ASUS ZenWiFi XD4 Plus
  • TP-Link Deco X20

Pluspunten

Minpunten

Getest

ASUS ZenWiFi XD4 Plus, 2 stuks, Wit

Prijs bij publicatie: € 146,-

Vergelijk prijzen Vanaf € 126,37

Bekijk alle uitvoeringen (6)

Laagste prijzen voor: ASUS ZenWiFi XD4 Plus, 2 stuks, Wit
Winkel Beoordeling Prijs

Pluspunten

Minpunten

Getest

TP-Link Deco X20, 2 stuks

Prijs bij publicatie: € 132,-

Vergelijk prijzen Vanaf € 137,-

Bekijk alle uitvoeringen (3)

Laagste prijzen voor: TP-Link Deco X20, 2 stuks
Winkel Beoordeling Prijs
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+2 1 van 5 sterren
Modems en routers ASUS TP-Link Deco ZenWiFi

Reacties (66)

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jellevanderpal 18 januari 2025 07:08
Bedankt voor deze redactionele review. Ik heb de Deco X20 set van Delta in bruikleen en geconfigureerd in Router-modus. Daarmee kan ik na een verse opstart van het netwerk - direct via de bekabelde verbinding, een goede, maximale Gigabit snelheid noteren op mijn primaire werkstation.
Na enige tijd echter, zakt de totale en maximale snelheid van het netwerk in, naar nog slechts 30% van wat ik zou verwachten. Ik heb al diverse instellingen en opties geprobeerd - vrij uitputtend ook, van QoS aan of uitzetten tot en met het 'cyclen' van de bootprocedure nachtelijk. Dit laatste herstart dan effectief het hele netwerk, waarmee het tijdelijk weer op de beloofde 1Gbit via de bekabeling komt.
Na verloop van tijd zakt de snelheid echter alsnog in. Ik ben al aan het oriënteren op betere hardware, maar wie wil meekijken, kan hier mijn opstelling checken. Ideeën?

Ik zit al te fantaseren dat hij mogelijk ergens niet de bekabelde verbinding kiest, maar alsnog draadloos een stukje probeert op te pakken, gezien ook het verschil in Latency ... maar ik heb niet zo'n uitbreide test-setup als Tweakers.net natuurlijk.
AuteurOlafWeijers Redacteur @jellevanderpal18 januari 2025 09:09
Met dat laatste zou je best wel eens raak kunnen zitten, het scenario dat Deco sets hun bekabelde backhaulverbinding niet gebruiken ben ik vaker tegengekomen in combinatie met een switch die niet lekker meewerkt. Mocht je dus een switch tussen twee satellieten hebben dan kun je kijken of de set wel overeind blijft als de kabel direct tussen de satellieten verbonden is.
Hier en hier kun je meer vinden over wat een switch moet kunnen om goed met de set te werken.
PsiTweaker @OlafWeijers18 januari 2025 10:36
Wifi is fijn, handig, makkelijk, snel .... maar er gaat niets boven een bekabelde verbinding/backbone.

Daarover heeft iemand op het Ziggo forum lang geleden een stukje : Leidraad voor TP-Link DECO.

De conclusie : de stations bedraad aansluiten en dan veel snelheid voor weinig geld.
 

[Reactie gewijzigd door PsiTweaker op 18 januari 2025 10:54]

jellevanderpal @OlafWeijers18 januari 2025 11:51
Ik geloof dat ik nu alle tips heb toegepast. Een paar nieuwe zoals het uitschakelen van bepaalde instellingen op de Switch en het inregelen VLAN-identificatie op de Managed TP-link Switches die ik heb hier, zal nu hopelijk betere uitkomst bieden. Dank voor het meedenken.
Update:
Hoewel ik nog niets 100% zeker weet, heb ik vooralsnog de beste Speedtest, via de kabel, op dit moment en met een specifieke Server in Amsterdam. Hoewel het aantal punten niet de allerhoogste is die ik ooit haalde, zal ik prima tevreden zijn als het nu ook zo blijft qua snelheden. _/-\o_ 8-)

[Reactie gewijzigd door jellevanderpal op 18 januari 2025 12:03]

jcnwillemsen @jellevanderpal18 januari 2025 09:58
Heb zelf ziggo hier met een andere tp link set, echter staat deze ingesteld als AP op de router van ziggo die in de meterkast hangt. Vervolgens per etage 1 satelliet die via utp is verbonden met deze router. Weet niet of je er iets aan hebt maar dat werkt hier nagenoeg flawless
Verwijderd @jcnwillemsen18 januari 2025 11:37
Tp-Link moet je als een ketting aansluiten.
De eerste alleen aan de modem aansluiten en de tweede als die via lan gaat aan de eerste aansluiten en de 3e weer aan de 2e via lan aansluiten. Doe je dat niet dan kan je conflicten krijgen tussen de Deco's.
Backspin @Verwijderd18 januari 2025 22:32
Van belang is dat je de AP's voor ethernet backhaul aansluit op een switch die het IEEE 1905.1 protocol ondersteunt. Dit protocol wordt gebruikt voor de ethernet backhaul.
Mijn ervaring is dat dit bijvoorbeeld problemen oplevert met de (in ieder geval de oudere) witte Connect Box Ziggo modems, die dit blijkbaar niet goed ondersteunen. Meerdere Deco AP's op de poorten achterop het Ziggo modem lieten alles vastlopen.
Wat bij mij altijd werkt:
Bij Deco in router mode: Deco hoofd AP aan modem, switch aan dit AP, overige AP's aan deze switch (of doorlussen zoals jij schrijft, het hangt een beetje van je bekabeling af wat het meest praktisch is)
Bij Deco in AP mode: switch aan modem, alle AP's op de switch.
Switches van TP-Link kunnen dit allemaal, en met de 'gouwe oude' Netgear GS105/108 (E) series heb ik ook alleen maar goede ervaringen hiermee.
jcnwillemsen @Verwijderd18 januari 2025 16:04
Dat heb ik hier niet, ze zijn op de router aangesloten, en communiceren zo met elkaar. Bij mijn set kun je 1 main deco aanstellen, dus geen conflicten. Het systeem staat in ap mode
RoccoS @Verwijderd18 januari 2025 22:18
Ik heb stuk of 10 Deco-setjes geinstalleerd, alle units gewoon op de netwerkswitch en in AP-mode. Werkt altijd zonder problemen.
[BoSS] @jellevanderpal18 januari 2025 10:07
Een andere optie is de router functionaliteit uitschakelen en de X20 units als "slimme" access points gebruiken. Het Nokia modem heeft al router functionaliteit en daarmee heb je nu effectief 2 routers achter elkaar.
jellevanderpal @[BoSS]18 januari 2025 11:49
Ik heb een nogal specifiek eigen (bedrijfs-)netwerk configuratie. De Nokia staat dan ook in Bridge bij mij. Maar het zelf installeren en configureren van eigen router hardware/software, met de Deco's als AP's zoals jij ook bedenkt nu, is inderdaad het volgende dat ik ga proberen / doen - zodra de financiën dat toelaten. Ik ga er niet voor lenen iig. Tx :*)
Gelomidor1 @jellevanderpal19 januari 2025 06:22
Unify CloudKey, switch lite en een u6 lite en je bent golden. Natuurlijk alles lekker bedraad en je hebt top wifi van kelder tot zolder zonder omkijken ernaar met top snelheden
jellevanderpal @Gelomidor119 januari 2025 07:15
offtopic:
Ondanks goed bewateren, groeit mijn geldboompje echter heel matig ;)
(Er is wel een GoFundMe gaande, maar ik vermoed natuurlijk ook al dat dit niet op T.net gedeeld mag worden: spam...)
Eis-T @jellevanderpal21 januari 2025 11:12
Als ik het zo inschat schakelt het ding terug naar een lagere snelheid wegens oververhitting of energiebesparing. Je zou kunnen kijken of je er Openwrt firmware op kunt zetten. Het heeft wat veel opties maar het doet wat 't beloofd. Het heeft bij mij thuis 2 voorheen onbetrouwbare zyxel mesh nodes gered.
gielie 18 januari 2025 07:12
Ik heb beide systemen gehad en ik zou als negatief punt de software noemen, wat ellende is dat. Gebruik nu al een tijdje Unifi producten, je betaald wat meer maar het werkt 100x beter. (Mijn mening)
John Duh @gielie18 januari 2025 08:11
Als tevreden gebruiker van de oude, maar trouwe TP-Link M5 Deco met drie nodes, ben ik met jou eens dat de Ui erg lijkt gericht op mainstream gebruikers en daardoor wat beperkt is.

Bij deze nieuwe AP's is die uitgebreider, maar nog altijd niet op Tweakers gericht.
Dat vind ik prima, want er zijn genoeg andere fabrikanten die een dergelijke behoefte wel vervullen.

Qua dekking en snelheid ben ik, als gemiddeld gezin met twee online gamende kinderen en soms gelijktijdig thuiswerkende ouders, meer dan tevreden.
Plaats per verdieping een node op een strategisch punt en je bent in het hele huis probleemloos online, tot in de achtertuin en zolder aan toe. 😊
xxxMaverick @John Duh18 januari 2025 09:37
Grappig toen ik dit artikel las precies dezelfde gedachte hier. Ook een M5 opstelling en ergens knaagt een gedachte ‘ is het niet tijd voor een upgrade ‘ . Aan de andere kant: alles werkt prima hier . Camera’s pompen 24 uur per dag data , kinderen op iPads etc. Ik vraag me dus af of het vervangen van de M5 niet straks meer ingegeven gaat worden door gebrek aan beveiligings updates dan iets anders
flaskk @xxxMaverick18 januari 2025 09:57
Hier de m4's en die dingen blijven gewoon stabiel en zijn sneller dan mijn isp. Dus zou niet weten waarom ik nieuwe zou willen..
John Duh @xxxMaverick18 januari 2025 10:31
Onnodig upgraden en daar t.b.v. de Waf een vallide reden voor gaan verzinnen (waarmee je soms zelfs jezelf ook weer te overtuigen, terwijl je rationeel geredeneerd beter weet) past dan wel weer in de Tweakers gedachte!

Het 'end of life' raken van leuk spul, wat je kunt aantonen doordat de firmware minder frequent wordt bijgewerkt werkt soms in het kader van die Waf.
De laatste versie van de M5 is exact een half jaar geleden uitgekomen, dus daar zou je wellicht thuis mee weg kunnen komen.

Bedankt voor de tip!

Skip dan wel even snel het startscherm wat haar letterlijk vertelt dat "alles naar behoren werkt.", want dat zou je upgrade case wellicht onderuit kunnen halen. 😉
Verwijderd @John Duh18 januari 2025 23:03
Wil je de tweaker uithangen moet je voor een Mikrotik router gaan zonder wifi en zet daar 1 of 2 pro wifi ap's achter en je kan echt helemaal los. Ik heb 2 ap's van Ruckus de R550 dat is een beest van een ap met richtantennes. Het model eronder de R350 is ook topper en wat betaalbaarder.
Deze richtantennes sturen enkel de antennes aan waar de clients zich bevinden dus niet die steen in water.
Vergeet niet bij router login bij Mikrotik een andere gebruiker aan te maken die niet admin heet en wis die admin ivm brut force aanvallen.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 18 januari 2025 23:06]

Pasc66 @Verwijderd19 januari 2025 10:50
Interessant - ik heb een vergelijkbare setup maar dan met rb5009, ax2,ax3 en hapax van MT. Werkt wel ok maar heb het idee dat de rukus ap beter zijn.
Verwijderd @Pasc6619 januari 2025 22:09
Ik heb nog een RB960 die gaat in oc mode 915mbit 80% cpu load deze is eigenlijk gemaakt voor 600mbit. Ik zat al eerder te kijken naar de RB5009 maar dik 200 euro met Odido 1000mbit blijf ik nog ff hangen.
Ruckus is echt top spul, ze hebben net nieuwe ap's R670 en R770 met wifi 7 die kosten 2k en 3k euro ex btw per stuk dat gaat helemaal nergens over.
Pasc66 @Verwijderd22 januari 2025 09:29
Mocht je ooit naar dr RB5009 gaan. Voor Delta (2 GB) heb je een Zaram SFP nodig (OEM voor Delta/Nokia). Kan via een groepje tweakers aangeschaft worden. Ik stuur je wel een PM met de details.

Wat nog wel lastig blijft is om een goede config voor MT te maken/krijgen (qua routing, firewalls, security etc)..
Fugitive2008 18 januari 2025 06:54
Ik ben van een tplink set naar een Asus gegaan (x20 3 nodes naar XT9 2 nodes en een repeater) en de stabiliteit en instellingsmogelijkheden zijn naar mijn mening het geld meer dan waard.

Ik zou ook niet zo snel meer voor tplink gaan het 't voelde allemaal wat benauwd met de instellingen die je kon doen (voel me zo vrij nu ;)) maar voor een iemand die gewoon de stekker erin willen doen en dan internet wil meer niet is het prima op z'n best.

[Reactie gewijzigd door Fugitive2008 op 18 januari 2025 06:57]

sweetdude @Fugitive200818 januari 2025 16:14
Zelf ben ik juist wel fan ervan. inderdaad stekker erin en gaan.
Maar het benauwde gevoel neem ik weg door een goede router te nemen met OpenWrt. Laat die alles maar regelen en de tp-links, maar als accesspoint fungeren.
blatenja 18 januari 2025 07:05
Ah cool, de X20, die heb ik al een paar jaar staan maar wordt nooit echt ergens uitgelicht. Als accesspoint weinig instelbaar maar werkt gewoon prima. Nooit uitval en handig dat je via bekabeling alsnog units naadloos op grotere afstand kan verbinden. Ben er zeer tevreden mee. Komt bij dat het design strak is.
NL_Scratch 18 januari 2025 09:05
Hier al jaren tevreden gebruiker van de oude TPLink deco M4. Gekregen van Ziggo vanuit onderhandelingen bij contract verlenging. Weinig in te stellen, maar zolang je "gewoon" internet wil in een 3 verdieping huis, waarbij de units in AP modus staan werkt het nog steeds in mijn geval perfect.
eRDBe @NL_Scratch18 januari 2025 10:35
Zojuist van Ziggo als blijf kadootje een set M4 gekregen. Weet nog niet of het een dooie mus is...Mijn probleem is het grote aantal IOT devices (2.4) dat ik heb. De M4 heeft geen mogelijkheid om aparte 2,4 en 5 SSID in te stellen. Hoe werkt dat bij jouw?
Chrismaclinux 18 januari 2025 09:11
Ik heb nu een paar maanden een Fritzbox 5590 met een 6000 mesh
Met mooie software die goed in elkaar zit en onderhouden wordt...op KPN glasvezel

[Reactie gewijzigd door Chrismaclinux op 18 januari 2025 09:24]

Fylo 18 januari 2025 09:18
Hier zeer recent ook een Fritzbox 4060 met 3000 AX. Alles met de kabel aangesloten en toen in mesh gezet (ging super eenvoudig), laat je ook niet misleiden door het woord repeater.


Super snelheden en latency.
technopeuter 18 januari 2025 11:26
Raar dat jullie een Chinese ap aanbevelen die alleen per app en met een bekende locatie kan worden geconfigureerd.
Wanneer gaat privacy en security een basisonderdeel worden van alle reviews?
Commendatore 18 januari 2025 17:16
Ik zou zelf niet zo snel voor dit soort MESH-setjes gaan, aangezien professionele AP's niet altijd veel duurder zijn, meer flexibiliteit bieden en niet per se minder gebruiksvriendelijk zijn. (HPE Instant On AP22's heb ik bijvoorbeeld al voor plusminus 120 euro per stuk gezien.)
Bongoarnhem 18 januari 2025 09:02
Heb nu nog een rt-ax 68u staan, kan ik die gewoon met een mesh kit uitbreiden, ben namelijk zeer tevreden over de merlin wrt firmware!

[Reactie gewijzigd door Bongoarnhem op 18 januari 2025 09:02]

HollowGamer @Bongoarnhem18 januari 2025 10:15
Zonder de Merlin firmware, is ASUS wel prut.

Ik heb zelf een ASUS router en AP in AiMesh (over kabel backhaul). De XD8, gok grotere broer van deze, heeft drie radios (2.4GHz, 2x 5Ghz) intern. Één van die radios wordt namelijk gebruikt als je niet over de kabel wilt gaan, dan heb je volgens ASUS bijna geen verlies.

Maar nu komt het, die radios hebben last van firmware/software bugs. Je kunt dan alleen kanalen kiezen die bovenaan aan het spectrum, en de rest valt allemaal weg. Sterker nog, de andere radio is compleet onbruikbaar (die hangt ergens op kanaal 149/20 - je kunt dit checken met WifiAnalyzer), terwijl je dus gewoon d.m.v. een kabel bent aangesloten! Het gaat ergens mis tussen het syncen van je main station (router), en dan de AiMesh clients.

Dit komt goed overeen wat T.net hier schrijft (en andere helaas ook), ik had namelijk dezelfde ervaring. Het switchen tussen de radios + kanalen zit muurvast of klopt voor geen meter. Nu ben ik verre van een expert, maar als je naar de ASUS source code kijkt, is het een wirwar van if/else en allemaal hele vagen constructies die iets doen, maar alleen als 'iets' is ingesteld op een bepaald value. Het lijkt alsof ze zelf niet weten waarop te checken, de ene keer is het '5', maar de andere keer weer een '9'. Bij de kanaal specificatie is het bijvoorbeeld zo, dat sommige modellen iets niet kunnen. I.p.v. een feature set te communiceren, kiest ASUS voor if (model === X), .. ik leerde op mijn opleiding al dat dit geen goed idee was.

Nog erger vind ik dat er niet een code base is. Voor elke router/AP is er een aparte firmware, die weer een fork is van de ander/oudere. Ik snap dat blobs een obstakel kunnen zijn, maar het voelt echt als los zand, en dat is de reden ook waarom Merlin maar een selectie heeft die het ondersteunt. De rest kunnen ze wel toevoegen, maar ga maar eens door al die zooi heen kijken van ASUS. Wie het een goed idee vond om voor elke router een aparte firmware te schrijven, beats me. Voor een router-serie snap ik het nog.

Ik heb zelf maar een script geschreven, die zowel de router als de APs vastzet op de kanalen die ik wil. Daardoor zijn alle kanalen bruikbaar (inclusief DFS). Mocht iemand interesse hebben, dan stuur mij graag een DM. Het is niet geschreven om iedereen weg te blazen, maar dat het tenminste werkt en ik niet zat met snelheden die ver onder 2.4GHz niveau zaten.

Mijn volgende router/APs worden waarschijnlijk niet meer van ASUS. Ik heb wel genoeg van hun bugs. De services die het interessant maken (Adguard, VPN, etc.), kun je ook op een Pi ernaast draaien.

[Reactie gewijzigd door HollowGamer op 18 januari 2025 10:32]

m-vw @HollowGamer18 januari 2025 10:35
Sinds ik over ben naar Delta glasvezel gebruik ik mijn twee rt-ac66u's als APs in combinatie met de Nokia modem. Werkt perfect.
HollowGamer @m-vw18 januari 2025 10:45
Ik gok dat dit niet AiMesh is? Dacht namelijk niet dat dit model dat ondersteunt.

Als je ze beide in AP-mode zet, dan werkt het inderdaad wel, maar dan zit je dus niet meer in hun AiMesh mode. Die is juist interessant omdat die schakelt tussen deze nodes, en je managed het vanuit je router.
m-vw @HollowGamer18 januari 2025 11:11
Inderdaad gewoon AP modus (bekabeld). AiMesh heb ik uitgezet.
HollowGamer @m-vw18 januari 2025 14:54
Precies, het werkt dan zonder.

Beide hebben hun voor en nadeel. Heb zelf ook nagedacht om het gewoon om te zetten naar een AP, maar voorlopig werkt dit.
Bongoarnhem @HollowGamer18 januari 2025 11:30
Dank je voor je uitgebreide reactie. Is geen antwoord op mijn vraag maar wel een mooi uitgelegde ervaring.
HollowGamer @Bongoarnhem18 januari 2025 14:55
Welke vragen heb je? :)

Ik heb nu al een tijd ervaring met deze routers, en ken ze wel iets van 'binnen'. Mocht ik je ergens mee kunnen helpen, dan hoor ik het wel.
Bongoarnhem @HollowGamer18 januari 2025 17:04
Kan je deze mesh sets koppelen aan de ac68u?
HollowGamer @Bongoarnhem19 januari 2025 00:15
Als het goed is wel. De router weet van de AiMesh, maar ik dacht niet dat ze dezelfde radio dienen te hebben.

Mocht je dat zeker willen weten, dan raad ik je aan contact op te nemen met ASUS. Ik koop namelijk altijd hetzelfde (802.11ax met dezelfde nodes of hoger). Deze is andersom, en het kan dus zijn dat niet alles werkt of performance verlies is.
Sietse Vliegen @HollowGamer20 januari 2025 13:12
Ik ken geen Asus XD8. Wel een XD4, XD6 en een XT8. Ik neem aan dat je die laatste bedoelt.

Zelf werk ik met twee mesh networks die elk bestaan uit 3 XT8 nodes. Zowel met een bedrade backhaul als met een backhaul over een 5Ghz kanaal heb ik geen enkel probleem. Goede snelheid en zeer stabiel.

Dit in tegenstelling tot de Netgear netwerken die ik daarvoor had, wat een drama. Instabiel, vol fouten.

Wat voor firmware versies heb jij gebruikt op de XT8 dat je zoveel problemen had?
HollowGamer @Sietse Vliegen20 januari 2025 16:51
Ik gebruik de laatste firmware 3.0.0.4.388_24684 op de XT8 v2 (helaas mag ik mijn reacties niet meer aanpassen, want je hebt inderdaad gelijk in modelnaam).

Heb je al eens gescanned met WifiAnalyzer? Het probleem zit volgens mij in de combinatie van waarmee het je combineert. Welke router heb je? Of gebruik je de XT8 als router?

Bij sommige werkt, maar er zijn helaas veel waarbij de 5Ghz band voor geen meter werkt of niet zo werkt als het hoort. Volgens mij hangt het ook af van je andere devices.

Netgear is inderdaad niet geweldig. Vroeger had ik Belkin, maar ook daar is weinig van over.
Sietse Vliegen @HollowGamer20 januari 2025 21:24
Ik gebruik Ubiquiti Edgerouters. Ik heb hier Rotterdam wel met een analyzer getest welke kanalen de beste resultaten geven. Er zijn nogal veel wifi netwerkjes in mijn flat, dus interferentie heb je al snel. Maar het signaal van de Asus is voldoende sterk dus weinig problemen.

Op mijn andere locatie hing de Asus eerst direct achter het modem, maar dat gaf wat rare effecten. Dus die heb ik in brdigemode laten zetten en met een Ubiquiti ER12 werkt het nu prima.

Dus misschien heb je wel gelijk dat de combi van Asus met bepaalde routers problemen geeft.
Op die andere locatie gebruik ik overigens een vaste backhaul ivm heel veel staal in de muren en tussenvloeren. Werkt ook perfect.
Pasc66 @Bongoarnhem19 januari 2025 10:52
Zet parental controls eens aan- dan stort je je snelheid in. Om die reden ben ik van asus af gegaan..
Bongoarnhem @Pasc6619 januari 2025 11:04
Als dat m'n snelheid doet instorten laat ik die uit ;)

Ik ben over het algemeen erg tevreden met de Asus icm de Merlin software.
Maar ik lees ook genoeg mindere verhalen, zoals je dat over elk merk en model wel leest.

Ik ben aan het nadenken over uitbreiden met Mesh of een overstap naar Ubiquiti. Ik ben er nog niet uit.
Pasc66 @Bongoarnhem19 januari 2025 11:10
Hier mijn ervaring-heb uiteindelijk voor mikrotik gekozen (zou ik nu niet weer doen) ivm alles kunnen finetunen (vermijden van frequentieoverlaps, vlans etc) maar de leercurve is heel (te?) steil. Overal bedrade backhaul en naar schuur middels devolo adapter waar ook een ap staat. Zou nu voor ubiquity/rukus gaan.

Waarom geen asus/tplink/netgear etc? Veel te duur en voor die prijzen heb je semi profi apparatuur.

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