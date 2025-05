Samengevat De Nuki Smart Lock Ultra is op dit moment het duurste slot uit het assortiment van Nuki. Daar krijg je een compleet pakket voor terug. Het slot is duidelijk sneller dan de voorgangers en voorzien van alle connectiviteit die je ook terugvindt in de Pro-varianten van de eerdere Nuki's. Met wifi, bluetooth en Thread heeft het slot veel manieren om te verbinden met de buitenwereld en lokale communicatie met het slot is mogelijk via alle populaire smarthomeplatforms. Veel stiller is het slot niet ten opzichte van de voorgangers, ook niet op de langzame stand. Het inbouwen is een klusje dat wat meetwerk vereist, met name om de cilinder in de juiste maat te bouwen. De instructies daarvoor zijn erg duidelijk. De meegeleverde cilinder is voorzien van een SKG-driesterrenkwalificatie; de veiligheid aan de buitenzijde is dus in orde. Pluspunten Supersnel

Supersnel Lokale bediening en communicatie

Lokale bediening en communicatie Bouwkwaliteit Minpunten Niet minder luidruchtig

Niet minder luidruchtig Oplaadkabel kortsluitgevoelig Getest Nuki Smart Lock Ultra Prijs bij publicatie: € 349,- Vanaf € 349,- Vergelijk prijzen

De donkere dagen zijn weer aangebroken, waarmee het inbraakseizoen ook weer een feit is. Het is belangrijk dat je deur goed op slot zit en het slot inbraakbestendig is. Een smarthome kan daarbij helpen door er een slim slot aan toe te voegen. Daarmee kun je nooit meer vergeten de deur 's nachts af te sluiten. Een nadeel van veel slimme sloten is dat ze boven op het bestaande slot worden gemonteerd in de vorm van een niet al te fraai kastje. Het slot waar we in deze review naar kijken, de Nuki Smart Lock Ultra, is het kleinste slimme slot dat Nuki tot nu toe uitbracht en breekt met het voorgaande ontwerp van Nuki: geen kastje, maar een fraaie gemotoriseerde draaiknop.

De afgelopen tijd hebben we een aantal slimme sloten getest met wat verschillende formfactors. We bekeken van Netatmo een slimme cilinder, van Nuki en Switchbot een opzetkastje met slotverdraaier, en het slot van Loqed, dat een groot deel van je hang-en-sluitwerk vervangt. Het product dat we in dit artikel bekijken zit een beetje tussen de twee laatste categorieën in: het is een slotverdraaier, maar eentje die een eigen slotcilinder heeft.

De Nuki Smart Lock Ultra is de nieuwste slotverdraaier van Nuki, waarmee de fabrikant afwijkt van het tot nu toe gebruikte opzetkastje. Nuki heeft vier jaar gewerkt aan dit nieuwe slimme slot (of eigenlijk dus slotverdraaier), waarbij het bedrijf naar eigen zeggen de compromissen in het ontwerp van het tot nu toe bekende kastje heeft geëlimineerd. Het resultaat is een rvs-draaiknop met geïntegreerde motor, die driemaal zo compact en driemaal zo snel is als de voorganger en bovendien een stuk krachtiger. We hebben het slot in de deur gemonteerd en getest en bekijken in dit artikel hoe de verbeteringen en wijzigingen in het ontwerp uitpakken.

Zoals bij eerdere reviews van slimme sloten zetten we in een overzichtstabel hoe dit slot zich verhoudt tot andere populaire slimme sloten op de markt.

* Moet noodfunctionaliteit hebben

** Vereist eenmalige betaling van 39 euro, gratis bij upgrade eerdere generatie Nuki

*** Drie sleutels inbegrepen

**** Aangekondigd

Wat krijg je?

Het slot komt in een omdoos met twee dozen die afzonderlijk de slotcilinder en gemotoriseerde rvs-draaiknop bevatten. Bij het uitpakken is de inhoud van de doos met de cilinder en accessoires het meest intimiderende onderdeel van de set. Bij elkaar opgeteld wordt de cilinder geleverd met veertien onderdelen zoals opzetstukjes en boutjes. Als je de losse onderdelen van de cilinder zelf daarbij optelt, bevat de hele cilinderpuzzel twintig stukjes. Die onderdelen heb je gelukkig niet allemaal nodig voor de montage; enkele zijn meegeleverd om de cilinder op maat te kunnen maken voor uiteenlopende deurdiktes. Naast de onderdelen van de cilinder bevat deze doos een kaartje om te meten en een inbussleutel. In de andere doos is de draaiknop verpakt, met daarbij een lange oplaadkabel van twee meter en een metalen montageplaat met plastic adapter om de draaiknop op de cilinder te monteren.

Het opschrift 'M&C' verraadt de herkomst van de sleutel en de slotcilinder. M&C is een Nederlands bedrijf, gevestigd in Didam. Er is dus wat Hollands glorie terug te vinden in het product. De cilinder is een kunstwerkje waarin de ontwerpers duidelijk wat tijd hebben gestoken, want je kunt hem grotendeels uit elkaar schroeven om delen toe te voegen of verwijderen. Dat is nodig om de cilinder op maat te krijgen voor je deur. De buitenzijde van de cilinder heeft een normaal sleutelgat, waardoor je de deur altijd van de buitenzijde kunt openen met een van de drie bijgeleverde sleutels. Aan de binnenzijde van de cilinder steekt een pin uit waarop je de gemotoriseerde draaiknop met een verloopstuk monteert.

De veiligheid van de cilinder zou in orde moeten zijn; deze voldoet in elk geval aan de eisen voor een SKG-driesterrenclassificatie. De drie bijgeleverde sleutels hebben geen klassieke sleutelbaard, maar zijn voorzien van dimples en een groef aan beide kanten. De sleutel is voorzien van een certificaat, waardoor enkel de certificaathouder extra duplicaten kan laten maken. Afhankelijk van het aantal bewoners kan het zijn dat drie sleutels niet genoeg is. Natuurlijk koop je het product om de deur te automatiseren en kan de sleutel in de praktijk in je zak blijven zitten, maar je zult maar net degene zijn die geen sleutel heeft en tegen een leeg of defect slim slot aanloopt. Je hoopt het niet, maar in de praktijk ...

De gemotoriseerde draaiknop is inderdaad een stuk kleiner dan het kastje dat Nuki tot nu toe aanbood. Op de draaiknop is aan de voorkant een drukknop aangebracht waarmee je de motor handmatig kunt activeren, of door te dubbelklikken een zelfgekozen (afsluit)modus kunt activeren. De lichtring om de knop geeft de status van het slot aan als het in bedrijf is.

Montage

Met al die onderdelen zou je verwachten dat de installatie van het slot een aardige klus is ten opzichte van de installatie van het tot nu toe gangbare opzetkastje, maar dat valt in de praktijk wel mee. Je begint de montage door de smartphoneapp van Nuki te installeren. Die vereist geen account, waarvoor hulde, want dat is heden ten dage zeldzaam bij smarthomeapparatuur.

De app begeleidt je bij alle stappen die nodig zijn om de onderdelen op maat te maken en te monteren. Je begint met het meten van de huidige cilinder met de meegeleverde meetkaart. Eerst meet je hoeveel de cilinder aan beide kanten van de deur uitsteekt, waarna je de cilinder uit de deur haalt. Hierna meet je de totale lengte van de cilinder en of die gelijk of ongelijk verdeeld is. De resultaten van de metingen verwerk je in de app, die daarna aangeeft welke opzetstukken op de Nuki-cilinder moeten worden verwijderd en bijgeplaatst om hem op maat te krijgen.

Als de cilinder op maat gemaakt is, monteer je de basisplaat voor de draaiknop op de binnenzijde van de Nuki-cilinder en kan hij in de deur geplaatst worden. Hierna klik je de gemotoriseerde draaiknop op de basis en is de installatie voltooid.

In mijn geval sloot de draaiknop niet mooi aan op de deur. De cilinder stak aan de binnenzijde ook meer uit dan de originele cilinder. Na wat speuren blijkt dat mijn originele cilinder een maatvoering heeft van 30/30 en dat de Nuki-cilinder enkel 30/32 ondersteunt. Gelukkig ontstaat er hierdoor geen speling: dat was een minpunt van de vorige Nuki die ik bekeek. Erg zichtbaar is het ook niet, maar het is voor te stellen dat een precies persoon zich hieraan kan ergeren. Herken je je daarin, dan kun je hier de ondersteunde maatvoeringen terugvinden om zeker te weten dat de cilinder goed op je deur aansluit.

De software

De smartphoneapplicatie van Nuki is overzichtelijk en fijn vormgegeven. Het installatieproces van het slot wordt met tekst en beeld beschreven en zal voor weinig gebruikers een barrière vormen. Ook het dagelijks beheer van het slot is makkelijk. De hoofdpagina biedt de optie om slot en deur te sluiten en te openen, functies die je in de dagelijkse praktijk het meest zult gebruiken.

De app vereist voor de werking wel toegang tot veel functies van je telefoon. Zo moet de app bluetoothtoegang krijgen voor communicatie met het slot, toegang tot je locatie hebben voor de zonefunctionaliteit en notificaties kunnen geven. Daarbij worden talloze batterijbesparende functies uitgeschakeld, waardoor de app altijd snel kan detecteren dat je in de buurt van het slot bent. Natuurlijk kun je de toegang van de app ook inperken. Daarmee lever je dan wel in op de luxere functionaliteit die het slot in combinatie met de app kan bieden.

De praktijk

Het slot is, zoals geadverteerd, bliksemsnel. Van de slimme sloten die we hebben bekeken is de Nuki absoluut de snelste, maar die snelheid heeft als neveneffect dat hij ook de luidste is. Dat geluidsniveau is te veranderen door de snelheid wat lager te zetten, want het slot ondersteunt drie snelheden: Gentle, Standard en Insane. Ten opzichte van de eerdere Nuki’s kan het slot respectievelijk 1,5, 2,6 en 3,4 keer zo snel openen of sluiten. De stilste stand kan 's nachts automatisch geactiveerd worden om je huisgenoten niet te storen als je midden in de nacht thuiskomt. In de praktijk scheelt het niet zoveel: het slot wordt niet veel stiller, maar klinkt wat minder agressief en werkt trager. Daardoor is er ook langer herrie. Per saldo schiet je er dus weinig mee op.

De Ultra beschikt over wifi, bluetooth en Thread, en is via Matter te koppelen met andere smarthomeplatforms. Uiteraard heb ik dit getest en daarbij viel op dat Google Home nog steeds niet is overgestapt naar een nieuwere specificatie van het Matter-protocol. Matter 1.4 werd vorige week gepresenteerd, maar het platform maakt nog steeds gebruik van Matter 1.0. Apple Home en Home Assistant houden de standaard wel zoveel mogelijk up-to-date. Maakt dat uit? Nou, voor dit slot aardig wat. Vanaf Matter 1.2 kan het slot voor Europese deuren op drie standen bediend worden: vergrendeld, ontgrendeld en geopend. Apple Home en Home Assistant zijn getest met het slot en ondersteunen de techniek prima.

De oplaadkabel is lekker lang, waardoor je niet gebonden bent aan een stopcontact dichtbij de Nuki als je deze wilt opladen. Ook als je een powerbank gebruikt is dat fijn, want het slot kan blijven opereren tijdens het opladen; door het lange snoer kan de deur dan alsnog worden geopend zonder de powerbank een slinger te geven. Los opladen kan ook, door de knop te demonteren van de cilinder. Zodra het opladen begint, kun je op de drukknop drukken om te voorkomen dat de draaiknop onbedoeld bediend wordt terwijl deze niet aan de cilinder vastzit.

De connectie met de draaiknop is magnetisch; het snoertje klikt zichzelf daardoor makkelijk vast op de juiste positie. Een magneet in een connector met blootgestelde contacten heeft ook nadelen: ik liet het snoer achter op mijn bureau na de eerste oplaadbeurt van de Nuki en vond bij terugkomst een USB-foutmelding in beeld. Een op mijn bureau rondslingerende schroevendraaier bleek aangetrokken door de magnetische connector en veroorzaakte kortsluiting op alle pinnen. Gelukkig zijn veel USB-C-aansluitingen en voedingen die beschikken over zo'n connector uitgevoerd met kortsluitbeveiliging. Toch is het beter om ervoor te zorgen dat de kabel alleen aangesloten is als deze daadwerkelijk het slot oplaadt en hem daarna zo snel mogelijk los te koppelen van de voeding, om zo kortsluiting te voorkomen.

Het slot heeft een dimbare ledring aan de voorzijde om zijn status te communiceren. Als de motor actief is, licht de ring op en als de deur gesloten is maar niet op slot staat, knippert de led om de paar seconden. Een speaker ontbreekt en dat is jammer. Als het slot achter je rug onbedoeld niet erin slaagt om de deur op slot te zetten omdat de deur niet goed gesloten is, merk je daarvan niets, tenzij je toevallig omkijkt en de rode ledring opmerkt. Aan de buitenzijde van de deur is die natuurlijk niet zichtbaar. Als het slot verzuimt om de deur te sluiten, wordt de motorfunctie tijdelijk uitgeschakeld. Je zult de deur dan handmatig op of van het slot moeten doen door aan de knop te draaien of de sleutel te gebruiken. Na enige tijd zal de motorfunctie hervat worden, maar de ledring blijft na zo’n gebeurtenis bij elke handeling een rood knippertje geven.

De motor van de draaiknop ontkoppelt zich van het slotmechanisme als deze niet in gebruik is. Dat merk je als je het slot met de sleutel opent, want dat gaat heel erg soepel en zelfs een stuk lichter dan bij het originele slot in mijn deur. De sleutelbediening vind ik een stuk minder fijn werken. De voornaamste klacht over de sleutel is dat je die erg precies in het slot moet steken en hij daardoor maar zelden in één keer soepel in het sleutelgat glijdt. Het kan zijn dat de sleutel nog een beetje in moet slijten of dat ons reviewexemplaar net pech heeft met een moeilijk profiel dat niet lekker ‘pakt’.

Conclusie

Doet het nieuwe Nuki Smart Lock Ultra zijn naam eer aan? Daar lijkt het wel op. Het slot is inderdaad een stuk compacter dan de voorganger en hoewel een oordeel over het uiterlijk altijd een mening blijft, vinden we het absoluut een stuk mooier dan de kastjes van de Nuki 1 tot 4. De snelheidsbelofte wordt ook waargemaakt: het slot is in de Insane-stand het snelst functionerende slot dat we hebben bekeken en een verademing ten opzichte van het vrij trage slot van Switchbot. Of het mechanisme daadwerkelijk krachtiger is, is moeilijk te meten, maar net zoals bij de voorgangers zal een knellende deur niet al te snel voor problemen zorgen. Het feit dat de cilinder een verplicht onderdeel van het pakket is drijft de prijs op, maar dat is ook lastig te vermijden gezien het kleinere formaat en specifieke ontwerp van de knop.