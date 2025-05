De be quiet Dark Base Pro 901

We konden hem tijdens Computex al even bewonderen, maar inmiddels hebben we hem in huis en uitgebreid kunnen testen: de Dark Base Pro 901 van be quiet. Dit is het nieuwe vlaggenschip van de Duitse fabrikant en verbetert het oude model, de Dark Base Pro 900, op allerlei punten, zowel van binnen als van buiten. De prijs is overigens wel een stuk omhooggegaan.

De originele Dark Base Pro 900 verscheen in juni 2016, zeven jaar geleden alweer dus, voor een adviesprijs van 249 euro. Twee jaar later kreeg de behuizing een revisie in de vorm van de Dark Base Pro rev. 2. Die kreeg bij introductie een adviesprijs van 269 euro en is nog maar bij één winkel te koop, voor ongeveer 322 euro. Op deze nieuwe iteratie van het topmodel uit de stal van be quiet hebben we dus vijf jaar moeten wachten.

De Dark Base Pro 901 is vooralsnog enkel in één uitvoering verkrijgbaar: in het zwart. De behuizing kost, of tenminste, heeft een adviesprijs van 319 euro, maar wellicht zit daar een beetje rek in: ten minste één winkel zit dichter tegen de 300 euro aan voor de kast. De 901 wordt, anders dan de voorganger, geleverd met een extra frontpaneel. Zo kun je kiezen tussen een gesloten voorpaneel voor stilte of een versie met mesh voor extra airflow. Hoe die presteren, gaan we uiteraard testen.