Met de snelheden die tegenwoordig haalbaar zijn op glasvezelverbindingen en via Wi-Fi 6, komt de doorvoerlimiet die gigabitrouters en -switches kunnen bieden, steeds vaker in zicht. Ziggo en Telenet zijn al bezig met tests voor Docsis 4.0, dat in theorie een downloadsnelheid tot 10Gbit/s ondersteunt, en de mogelijkheid om tot 6Gbit/s te uploaden. Je hele netwerk upgraden naar 10Gbit/s is dan een optie, maar wel een vrij prijzige. Vandaag kijken we naar een andere mogelijkheid om doorvoersnelheden van meer dan 1Gbit/s aan je netwerk toe te voegen: wifirouters die 2,5Gbit/s (of 5Gbit/s) ondersteunen, met een maximale prijs van 300 euro.

In de vorige round-up hebben we routers bekeken die over het algemeen vrij basaal zijn uitgevoerd, in opties en uiterlijk. Dat is nu anders. De meeste fabrikanten besteden in dit segment wat meer aandacht aan het uiterlijk van de router, wat leidt tot ontwerpen die de een prachtig vindt en de ander als afstotelijk zal ervaren. Door de grootte zijn de routers daarbij ook nog eens lastig in een hoekje te verbergen, je moet er echt een plankje, tafeltje of hoek van een bureau voor inruimen. Wie had ooit gedacht dat het uiterlijk van een FritzBox, over het algemeen toch vrij kleurig uitgevoerd, ervaren kan worden als kalm en rustig…

Deze routers zijn allemaal uitgevoerd met een snelle ethernetpoort. In sommige gevallen komt daar link-aggregation bij: het combineren van verschillende gigabitpoorten tot een snellere link. Over het algemeen is de 'snelle' poort gelabeld als de wanpoort voor internetgebruik. Nu hebben we in Nederland in de meeste gebieden niet te klagen over de snelheid van de internetverbinding, maar er zijn maar weinig consumenten die beschikken over een verbinding met meer dan een gigabit aan doorvoer. Gelukkig kun je in de meeste gevallen de poort ook toewijzen aan het interne netwerk, zodat je apparatuur kunt aansluiten die wel van de verhoogde doorvoersnelheid profiteert, zoals een NAS of thuisserver.