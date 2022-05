LG's nieuwe C2- en G2-oledtelevisies beloven alle features van hun voorgangers, met daarnaast verbeterde beeld- en geluidsverwerking en een hogere helderheid door gebruik van nieuwe panelen en slimmere aansturing, een combinatie die LG 'OLED evo' noemt. De G2 heeft nu voor het eerst ook een heatsink achter het paneel, waardoor dat model nog helderder belooft te zijn dan de G2. Wij testen beide modellen en vergelijken ze met hun voorgangers en concurrerende modellen van andere merken.

C-serie-oledtelevisies zijn de afgelopen jaren steevast hoog in de populariteitslijstjes van de Pricewatch terug te vinden en dat heeft een goede reden. De C-serie combineert de beste processing die LG te bieden heeft, een relatief gunstige prijsstelling én de nieuwste features die je op een tv verwacht, waaronder bijvoorbeeld HDMI 2.1-poorten, 120Hz- en vrr-ondersteuning. Onder de C-serie heeft LG ook de A- en B-series die prijstechnisch nog gunstiger zijn, maar het onder andere met een lagere helderheid, minder goede processing en, in het geval van de A-serie, zonder ondersteuning voor 120Hz-weergave moeten stellen.

Bóven de C-serie is er ook nog een modellijn, de G-serie. Deze Gallery-modellen bieden dezelfde processing als de C-serie, maar zijn bedoeld om heel plat tegen de muur opgehangen te worden en bieden bovendien een hogere maximale helderheid. Voor die voordelen moet je wel in de buidel tasten, want de G-modellen zijn aanzienlijk duurder.

Wij testen de 65”-variant van de C2- en G2-modellen. De C2 is beschikbaar in 42”, 48”, 55”, 65”, 77” en 83”, de G2 in 55”, 65”, 77 en 83”. De nieuwe televisies beloven ten opzichte van de C1 en G1 die vorig jaar op de markt verschenen onder andere een hogere maximale helderheid. Van die voorgaande modellen hebben wij ook de 65”-versies getest, zodat we de claims van LG kunnen controleren. De vraag is wat ons betreft niet alleen of de nieuwe 2022-modellen beter zijn dan hun voorgangers, maar vooral ook of die verbeteringen de veel hogere prijzen waard zijn.

Want net als elk jaar geldt ook in 2022 dat de nieuwe modellen op de markt komen tegen vrijwel adviesprijzen, terwijl de oude modellen nog geruime tijd in de winkelschappen liggen tegen inmiddels veel lagere prijzen. Daar komt bij dat de C2 en G2 bij introductie ook aanzienlijk hogere prijzen hadden dan hun voorgangers. Als we de introductieprijzen van de 65”-C1 vergelijken met de 65”-C2, dan zien wat dat de C1 in eerste instantie 2499 euro kostte, terwijl de C2 voor 3000 euro op de markt kwam. Bij de G1 en G2 zijn die verschillen met respectievelijk 2799 en 3499 euro voor de 65”-versie nog groter. Inmiddels zien we dat ook de C2 en G2 al tegen lagere prijzen te koop zijn, maar de verschillen met de C1 en G1 van vorig jaar blijven erg groot: afhankelijk van de beeldmaat ben je op het moment van schrijven gemiddeld anderhalf tot bijna twee keer zo veel kwijt voor de nieuwste modellen.