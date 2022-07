Abonnement verlengen en wysiwyg-update - Development-iteratie #237

Er is weer een iteratie afgerond. In deze sprint zijn we verdergegaan met de ontwikkeling van de wysiwyg-editor en hebben we een widget opgeleverd om het verlengen van een een- of tweejarig abonnement makkelijker te maken.

Verlengwidget voor een- of tweejarig abonnement

Op 22 juli bestaat Tweakers Plus één jaar. Dit is ook het moment dat de eerste jaarabonnementen omgezet gaan worden in maandabonnementen. Zodra je je abonnement kunt verlengen, sturen we per e-mail een herinnering met informatie over hoe je dit kunt doen. Vanuit die e-mail sturen we je naar de instellingenpagina van je abonnement; daar staat de widget bovenaan de pagina. Via de widget kun je met één (muis)klik je abonnement verlengen met hetzelfde abonnementstype en dezelfde looptijd.

Bijvoorbeeld: je hebt nu een Plus-abonnement voor 12 maanden, dan kun je via de widget opnieuw Plus afsluiten voor 12 maanden. Als je een ander abonnementstype (Hero of Elite) of andere looptijd (1 of 24 maanden) wilt, moet je het abonnement afsluiten via het reguliere abonnementsformulier.

Benieuwd of je kunt verlengen? Kijk op je abonnementsinstellingen. Zie je de widget staan, dan kun je verlengen. Staat deze er niet, dan moet je nog even wachten.

Verlengen

Wysiwyg-editor

In de afgelopen iteraties hebben we de poc met Tiptap succesvol afgerond en zijn we begonnen aan de daadwerkelijke implementatie van Tiptap als vervanging van RML voor de reacties op artikelen. Hiervoor hebben we een plan van aanpak gemaakt en hebben we ook al een eerste versie van de editor in isolatie geïmplementeerd in Storybook, de tool die we sinds een tijdje gebruiken voor het ontwikkelen van componenten voor onze frontend.

Het is onze bedoeling om eerst de editor zelf zoveel mogelijk compleet met feautures te maken voordat we hem gaan inbouwen in het reactiesysteem. Op dit moment beschikt de editor alleen nog over een toolbar en een paar tekstopmaakmogelijkheden, maar in de komende tijd gaan we dat uitbreiden met features als mentions, quotes, links en smilies. Deze zaken hebben we natuurlijk in de poc-fase al onderzocht en voor een deel ook uitgewerkt, dus we voorzien hier weinig problemen mee.

Tiptap-editor in storybook

En verder